FOTO: Peste 800 de copii au adus bucuria sărbătorilor de iarnă la sediul Jandarmeriei Alba

acum O oră

Peste 800 de copii au trecut pragul sediului Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu" Alba, în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a transmite vestea Nașterii Domnului.

”Ne-am bucurat de glasul celor mai mici dintre colindătorii de grădiniță și până la elevii de liceu care și în acest an care au purtat cu mândrie straiele populare reamintindu-ne de datoria de-a purta pe mai departe tradițiile strămoșești”, transmite Jandarmeria Alba.

La sediul Jandarmeriei au colindat și reprezentanți ai Penitenciarului Aiud - corul coordonat de părintele capelan Marius Soponaru și corul structurilor Ministerului Afacerilor din județ.

”Fiecare colind a fost o îmbrățișare caldă pentru noi jandarmii, care zi de zi suntem preocupați de siguranța dumneavoastră a tuturor! Vă mulțumim că ne-ați ales să vă fim gazde și în acest an!

Vă dorim sărbători fericite alături de toți cei dragi!” – Jandarmeria Alba.

