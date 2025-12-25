Actualitate
FOTO: Peste 800 de copii au adus bucuria sărbătorilor de iarnă la sediul Jandarmeriei Alba
Peste 800 de copii au trecut pragul sediului Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu" Alba, în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a transmite vestea Nașterii Domnului.
”Ne-am bucurat de glasul celor mai mici dintre colindătorii de grădiniță și până la elevii de liceu care și în acest an care au purtat cu mândrie straiele populare reamintindu-ne de datoria de-a purta pe mai departe tradițiile strămoșești”, transmite Jandarmeria Alba.
La sediul Jandarmeriei au colindat și reprezentanți ai Penitenciarului Aiud - corul coordonat de părintele capelan Marius Soponaru și corul structurilor Ministerului Afacerilor din județ.
”Fiecare colind a fost o îmbrățișare caldă pentru noi jandarmii, care zi de zi suntem preocupați de siguranța dumneavoastră a tuturor! Vă mulțumim că ne-ați ales să vă fim gazde și în acest an!
Vă dorim sărbători fericite alături de toți cei dragi!” – Jandarmeria Alba.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.