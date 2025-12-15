Connect with us

Actualitate

Botoxul, utilizat cu succes în tratamentul AVC. Administrarea toxinei este gratuită pentru recuperarea medicală a pacienților

Publicat

acum 56 de secunde

Pentru cei mai mulți oameni, toxina botulinică, cunoscută popular ca „botox”, este asociată cu ștergerea ridurilor sau procedurile cosmetice. În realitate, pentru mii de pacienți cu afecțiuni neurologice grave, această substanță este un tratament medical necesar, fără de care recuperarea ar fi mult mai dificilă sau chiar imposibilă. În România puțină lume știe că tratamentul cu ”botox” este gratuit pentru anumite afecțiuni.

Conf. univ. dr. Marius Popescu, medic specialist în medicină fizică și reabilitare la Spitalul Elias a explicat aceste aspecte în cadrul Școlii de Boli Rare pentru Jurnaliști, ediția a XIV-a, desfășurată la București, în perioada 12–13 decembrie.

Ce este toxina botulinică

Toxina botulinică este o neurotoxină puternică produsă de bacteria Clostridium botulinum, cunoscută pentru blocarea temporară a contracțiilor musculare, fiind folosită medical în doze mici (sub nume comerciale ca Botox, Dysport, Xeomin) pentru tratarea unor afecțiuni neurologice (spasme, migrene) și în cosmetică (riduri faciale, transpirație excesivă).

Toxina Botulinică poate fi letală în forme necontrolate, cauzând botulism prin intoxicații alimentare, de aceea administrarea trebuie să fie strict controlată de profesioniști

De ce este folosită toxina botulinică în recuperarea medicală

După un accident vascular cerebral (AVC) sau o traumă severă, mulți pacienți ajung să aibă mușchi care rămân permanent încordați. Această problemă se numește spasticitate și face ca mâna, piciorul sau alte părți ale corpului să nu mai poată fi mișcate normal.

În astfel de cazuri, toxina botulinică este folosită pentru a relaxa acei mușchi blocați, nu din motive estetice, ci pentru a ajuta pacientul să își recapete funcțiile pierdute.

„Toxina botulinică este decontată prin program național și este folosită pentru relaxarea mușchilor spastici, nu doar în scop estetic”, a explicat dr. Marius Popescu.

Nu vindecă boala, dar creează șansa reală de recuperare

Medicul a subliniat că injecția cu toxină botulinică nu vindecă boala de bază, dar oferă ceva extrem de important: timp. După injectare, mușchiul respectiv se relaxează pentru aproximativ patru luni. În acest interval, pacientul poate face kinetoterapie mult mai eficient, fără durere și fără rezistența mușchilor încordați.

„Mușchiul se relaxează timp de circa patru luni, perioadă în care putem lucra intens pentru a recâștiga funcționalitatea”, a explicat medicul. Fără această relaxare, exercițiile ar fi mult mai dureroase, iar riscul de deformări permanente ar fi mult mai mare.

Contează foarte mult cine face injecția

Un aspect mai puțin cunoscut este că nu orice injectare este corectă. Medicul trebuie să știe exact ce mușchi să trateze, altfel poate apărea pierderea unor mișcări importante.

Dr. Popescu a dat un exemplu simplu: mulți pacienți cu AVC țin mâna strânsă și întoarsă într-o poziție incorectă. Deși bicepsul pare vinovat, el are mai multe funcții. Dacă este injectat greșit, pacientul poate pierde capacitatea de a roti mâna.

De aceea, medicul trebuie să cunoască nu doar anatomia „din manual”, ci cum funcționează mușchii în viața reală, în mișcare. „Trebuie să știi anatomie funcțională, nu doar descriptivă”, a explicat specialistul.

Tratamentul este gratuit, dar nu peste tot există specialiști

Un lucru important pentru pacienți este că toxina botulinică este gratuită, fiind decontată printr-un program național. Problema apare însă la accesul la medici cu experiență, care nu sunt distribuiți uniform în toată țara.

„Există medici care fac acest tip de tratament, dar nu sunt peste tot. Toxina este gratuită, însă expertiza este inegal distribuită”, a precizat dr. Popescu.

Medicina de reabilitare se concentrează pe deficitul pacientului (adică pe ce nu mai poate face) indiferent dacă boala din spate este una rară sau una frecventă, cum este AVC-ul.

Cine poate beneficia de tratament decontat

Tratamentul cu toxină botulinică este decontat de CNAS pentru indicații medicale clare, în special:

  • spasticitate după AVC;
  • spasticitate după traumatisme neurologice;
  • distonii (cervicală, focală etc.);
  • alte afecțiuni neurologice cu indicație stabilită de medic.
  • Nu se decontează pentru scopuri estetice.

În județul Alba NU există, în prezent, un centru public dedicat care să administreze constant toxină botulinică terapeutic (pentru spasticitate post-AVC, distonii etc.) prin program național, așa cum există în marile centre universitare. Există în schimb la Cluj Napoca, Târgu Mureș și la Sibiu

PAȘII PENTRU PROGRAMARE

Consultație la medic specialist

Primul pas este o consultație la un medic specialist:

  • neurolog sau
  • medic de medicină fizică și reabilitare (fiziatru).

Consultația poate fi:

  • la stat (spital public);
  • la privat, dar cu bilet de trimitere pentru decontare.

Medicul:

  • stabilește diagnosticul;
  • evaluează gradul de spasticitate;
  • decide dacă pacientul este eligibil pentru toxină botulinică.

Bilet de trimitere (obligatoriu)

Pentru sistemul public este necesar:

  • bilet de trimitere de la medicul de familie (sau de la medicul curant din spital).
  • Pe bilet trebuie să apară: specialitatea: Neurologie sau Medicină fizică și reabilitare;
    diagnosticul (ex. sechele AVC, spasticitate).
  • Dosarul medical

Medicul va solicita un dosar medical minim, care include:

  • Carte de identitate (copie);
  • Card de sănătate;
  • Bilet de trimitere;
  •  Scrisoare medicală / referat de la neurolog sau fiziatru;

Documente medicale relevante, după caz:

  • bilete de externare;
  • RMN / CT;
  • investigații neurologice;
  • fișe de recuperare / kinetoterapie.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 57 de secunde

Botoxul, utilizat cu succes în tratamentul AVC. Administrarea toxinei este gratuită pentru recuperarea medicală a pacienților
Evenimentacum O oră

Concerte de sărbători la Târgul de Crăciun din Alba Iulia, pe Latura de Vest a Cetății. PROGRAM până în 22 decembrie
mancarea perfecta
Evenimentacum 2 ore

Mâncarea perfectă în caz de război sau criză majoră: Ce preparat poate fi consumat timp de zile sau săptămâni la rând
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 15 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
Administrațieacum o zi

Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Taxa pe mașini de lux 2025. Cine datorează impozitul special, cum se calculează și cum se declară la Fisc
Economieacum 7 ore

Rabla Auto 2025: o nouă sesiune a programului pentru persoane fizice începe marți, 16 decembrie. Valoarea ecotichetelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, adoptată de Senat cu sprijinul parlamentarilor PSD
Evenimentacum 5 ore

VIDEO INTERVIU: Ion Dumitrel rupe tăcerea despre lupta pentru șefia PNL Alba. Va candida pentru un nou mandat de președinte?
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 4 ore

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Evenimentacum 14 ore

FOTO: Sportivul Alexandru Dorobanțiu de la CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național de Box - Seniori
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Concerte de sărbători la Târgul de Crăciun din Alba Iulia, pe Latura de Vest a Cetății. PROGRAM până în 22 decembrie
mancarea perfecta
Evenimentacum 2 ore

Mâncarea perfectă în caz de război sau criză majoră: Ce preparat poate fi consumat timp de zile sau săptămâni la rând
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o zi

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Blajacum 5 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 57 de secunde

Botoxul, utilizat cu succes în tratamentul AVC. Administrarea toxinei este gratuită pentru recuperarea medicală a pacienților
Evenimentacum o zi

Cât vor costa analizele la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, în 2026. TARIFE pentru proceduri și servicii medicale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

A doua notă la purtare se trece în catalog până pe 19 decembrie. În ce situații poate fi scăzută nota elevilor
Educațieacum 13 ore

Vacanța de Crăciun 2025, cea mai lungă vacanță din anul școlar. Când va începe și câte zile libere vor avea elevii și profesorii
Mai mult din Educatie