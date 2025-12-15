Botoxul, utilizat cu succes în tratamentul AVC. Administrarea toxinei este gratuită pentru recuperarea medicală a pacienților

Pentru cei mai mulți oameni, toxina botulinică, cunoscută popular ca „botox”, este asociată cu ștergerea ridurilor sau procedurile cosmetice. În realitate, pentru mii de pacienți cu afecțiuni neurologice grave, această substanță este un tratament medical necesar, fără de care recuperarea ar fi mult mai dificilă sau chiar imposibilă. În România puțină lume știe că tratamentul cu ”botox” este gratuit pentru anumite afecțiuni.

Conf. univ. dr. Marius Popescu, medic specialist în medicină fizică și reabilitare la Spitalul Elias a explicat aceste aspecte în cadrul Școlii de Boli Rare pentru Jurnaliști, ediția a XIV-a, desfășurată la București, în perioada 12–13 decembrie.

Ce este toxina botulinică

Toxina botulinică este o neurotoxină puternică produsă de bacteria Clostridium botulinum, cunoscută pentru blocarea temporară a contracțiilor musculare, fiind folosită medical în doze mici (sub nume comerciale ca Botox, Dysport, Xeomin) pentru tratarea unor afecțiuni neurologice (spasme, migrene) și în cosmetică (riduri faciale, transpirație excesivă).

Toxina Botulinică poate fi letală în forme necontrolate, cauzând botulism prin intoxicații alimentare, de aceea administrarea trebuie să fie strict controlată de profesioniști

De ce este folosită toxina botulinică în recuperarea medicală

După un accident vascular cerebral (AVC) sau o traumă severă, mulți pacienți ajung să aibă mușchi care rămân permanent încordați. Această problemă se numește spasticitate și face ca mâna, piciorul sau alte părți ale corpului să nu mai poată fi mișcate normal.

În astfel de cazuri, toxina botulinică este folosită pentru a relaxa acei mușchi blocați, nu din motive estetice, ci pentru a ajuta pacientul să își recapete funcțiile pierdute.

„Toxina botulinică este decontată prin program național și este folosită pentru relaxarea mușchilor spastici, nu doar în scop estetic”, a explicat dr. Marius Popescu.

Nu vindecă boala, dar creează șansa reală de recuperare

Medicul a subliniat că injecția cu toxină botulinică nu vindecă boala de bază, dar oferă ceva extrem de important: timp. După injectare, mușchiul respectiv se relaxează pentru aproximativ patru luni. În acest interval, pacientul poate face kinetoterapie mult mai eficient, fără durere și fără rezistența mușchilor încordați.

„Mușchiul se relaxează timp de circa patru luni, perioadă în care putem lucra intens pentru a recâștiga funcționalitatea”, a explicat medicul. Fără această relaxare, exercițiile ar fi mult mai dureroase, iar riscul de deformări permanente ar fi mult mai mare.

Contează foarte mult cine face injecția

Un aspect mai puțin cunoscut este că nu orice injectare este corectă. Medicul trebuie să știe exact ce mușchi să trateze, altfel poate apărea pierderea unor mișcări importante.

Dr. Popescu a dat un exemplu simplu: mulți pacienți cu AVC țin mâna strânsă și întoarsă într-o poziție incorectă. Deși bicepsul pare vinovat, el are mai multe funcții. Dacă este injectat greșit, pacientul poate pierde capacitatea de a roti mâna.

De aceea, medicul trebuie să cunoască nu doar anatomia „din manual”, ci cum funcționează mușchii în viața reală, în mișcare. „Trebuie să știi anatomie funcțională, nu doar descriptivă”, a explicat specialistul.

Tratamentul este gratuit, dar nu peste tot există specialiști

Un lucru important pentru pacienți este că toxina botulinică este gratuită, fiind decontată printr-un program național. Problema apare însă la accesul la medici cu experiență, care nu sunt distribuiți uniform în toată țara.

„Există medici care fac acest tip de tratament, dar nu sunt peste tot. Toxina este gratuită, însă expertiza este inegal distribuită”, a precizat dr. Popescu.

Medicina de reabilitare se concentrează pe deficitul pacientului (adică pe ce nu mai poate face) indiferent dacă boala din spate este una rară sau una frecventă, cum este AVC-ul.

Cine poate beneficia de tratament decontat

Tratamentul cu toxină botulinică este decontat de CNAS pentru indicații medicale clare, în special:

spasticitate după AVC;

spasticitate după traumatisme neurologice;

distonii (cervicală, focală etc.);

alte afecțiuni neurologice cu indicație stabilită de medic.

Nu se decontează pentru scopuri estetice.

În județul Alba NU există, în prezent, un centru public dedicat care să administreze constant toxină botulinică terapeutic (pentru spasticitate post-AVC, distonii etc.) prin program național, așa cum există în marile centre universitare. Există în schimb la Cluj Napoca, Târgu Mureș și la Sibiu

PAȘII PENTRU PROGRAMARE

Consultație la medic specialist

Primul pas este o consultație la un medic specialist:

neurolog sau

medic de medicină fizică și reabilitare (fiziatru).

Consultația poate fi:

la stat (spital public);

la privat, dar cu bilet de trimitere pentru decontare.

Medicul:

stabilește diagnosticul;

evaluează gradul de spasticitate;

decide dacă pacientul este eligibil pentru toxină botulinică.

Bilet de trimitere (obligatoriu)

Pentru sistemul public este necesar:

bilet de trimitere de la medicul de familie (sau de la medicul curant din spital).

Pe bilet trebuie să apară: specialitatea: Neurologie sau Medicină fizică și reabilitare;

diagnosticul (ex. sechele AVC, spasticitate).

diagnosticul (ex. sechele AVC, spasticitate). Dosarul medical

Medicul va solicita un dosar medical minim, care include:

Carte de identitate (copie);

Card de sănătate;

Bilet de trimitere;

Scrisoare medicală / referat de la neurolog sau fiziatru;

Documente medicale relevante, după caz:

bilete de externare;

RMN / CT;

investigații neurologice;

fișe de recuperare / kinetoterapie.

