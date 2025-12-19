Connect with us

"Bradul care Unește" oameni și regiuni ale țării a ajuns la Șona. "Fii și tu Moș Crăciun pentru o zi", sâmbătă, 20 decembrie

Evenimentul "Fii și tu Moș Crăciun pentru o zi", organizat de Asociația Șona Connect, va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, în Grădina de Joacă Șona Connect, de la 16:30.

Este a patra ediție, iar noutatea acestui an este "Bradul care Unește!".

Povestea Bradului care Unește

"Totul a pornit la Focșani, de la pasiunea și bunătatea doamnei Alisa Harcan, creatoarea canalului Doctor Crochet.

Pentru a aduce un strop de lumină unei familii aflate la nevoie, dânsa a reușit să strângă în jurul ei 25 de doamne din toată țara și chiar două românce din Italia, care au croșetat, cu răbdare și drag, câte 50 de pătrate fiecare.

În total, 600 de pătrate, cusute unul câte unul într-o husă uriașă, așezată apoi cu grijă pe un schelet metalic.

Așa s-a născut un brad unic, de 2,7 metri, încărcat nu doar cu culori, ci cu suflet. Un brad care a prins viață în cadrul unei șezători pline de zâmbete și emoție, în comuna Cârligele.

Acest brad nu este doar un obiect decorativ, este o mărturie a puterii comunității. A faptului că atunci când mâini diferite croșetează cu același scop, inimile se apropie", potrivit reprezentanților Sona Connect.

La realizarea bradului au contribuit:

  • Alisa Hârcan, Ana-Maria Ioniță, Angela Sniter, Carmen Georgiana Bunea, Dalia Manole, Dorina Sosu, Elena Anton,
  • Fănica Presură, Felicia Marin, Florentina Farzutto, Gabriela Niculeanu, Georgeta Titescu, Gina Stef, Manuela Constantin, Manuela Jumară, Maria Sima,
  • Mary Stanciu, Mihaela Matei, Nicoleta Anghel, Niculina Mitrache, Nușa Veliscu, Violeta Radu, Renata Bîrsan, Viorica Gaspar, Tania Toma, Neli Zafiu, Stroe Mirela, Lenuța Mihalcea, Teodora Barbu și domnul Valentin Hârcan

Fiecare nume înseamnă o inimă, un gest, un fir de bunătate.

Povestea bradului a ajuns la Arad

Și pentru că și noi credem în puterea oamenilor de a se uni, bradul care unește comunități, oameni și regiuni ale țării va fi simbolul ediției din acest an.

Un brad care aduce împreună tot ce e mai frumos: implicare, dăruire, prietenie.

Povestea bradului a mers mai departe și a ajuns la Arad, unde Cristina Barizza, prietenă apropiată și susținătoare a Asociației Șona Connect, a croșetat anul trecut un brad asemănător.

Inițiativa a reușit atunci să aducă vecinii împreună și să aprindă, la propriu și la figurat, spiritul comunității.

De asemenea, Cristina a fost și persoana care a făcut legătura dintre Șona Connect și Alisa Hârcan, punând bazele unei colaborări care, în timp, s-a transformat într-o adevărată tradiție a bunătății.

Peste 100 de jucării croșetate manual trimise la Șona

Astfel, de Paște, Comunitatea Doctor Crochet a trimis la Șona peste 100 de jucării croșetate manual, dedicate copiilor din comunitate.

Anul acesta de Crăciun, la Șona a ajuns un brad special, realizat în mii de ore de muncă, cu zâmbete, răbdare și speranță.

Înainte de a ajunge în județul Alba, „Bradul minune” a călătorit prin țară și a fost expus la Primăria Focșani și la Destiny Park Băneasa.

Ajuns, simbolic, în inima țării, la Șona, bradul își continuă misiunea de a uni comunități, oameni și suflete, aducând bucurie și magie sărbătorilor de iarnă.

Tocmai de aceea, organizatorii spun că bradul care leagă comunități, oameni și regiuni ale României va deveni simbolul ediției din acest an, fiind vorba despre un simbol al implicării, dăruirii și a prieteniei.

Sâmbătă, 20 decembrie

"Pe 20 decembrie, când Moșul va sosi într-un mod inedit, bradul croșetat va lumina Grădina de Joacă Șona Connect și sufletele tuturor celor care cred în magia lucrurilor făcute împreună.

Cei care vor să admire bradul și să întâlnească două dintre aceste doamne minunate sunt invitați să participe Sâmbătă, 20 decembrie, la "Fii și tu Moș Crăciun cu Șona Connect"", au transmis organizatorii.

De asemenea, dacă doriți să aduceți un zâmbet pe chipul copiilor, puteți dona orice sumă pentru achiziția cadourilor care vor ajunge la cei mici, în contul RO54BTRLRONCRT0602837001.

Totodată, părinții care doresc ca propriul copil să primească un cadou de la Moș Crăciun pot contribui cu o donație minimă de 50 de lei, iar organizatorii se vor ocupa ca darul să fie oferit chiar în cadrul evenimentului.

Foto: Sona Connect/Facebook

