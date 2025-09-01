Connect with us

Calendar definitivat 2026: Când vor avea loc inspecțiile de specialitate și proba scrisă

Publicat

acum 2 ore

Calendar definitivat 2026. Ordinul ministrului Educației nr. 5.731/2025 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2025-2026 a fost publicat vineri, 29 august, în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, Comisia națională de examen poate decide, în funcție de numărul candidaților înscriși în sesiunea 2026, afișarea rezultatelor inițiale, înregistrarea și soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la alte date decât cele menționate în calendar.

Calendar definitivat 2026

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2025-2026:

  • până la 10 octombrie 2025 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ
  • 1-10 octombrie 2025 – Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București
  • 13-24 octombrie 2025 – Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar
  • 13-24 octombrie 2025 – Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
  • până la 29 mai 2026 – Efectuarea inspecțiilor de specialitate:
    • a) prima inspecție de specialitate până la 6 februarie;
    • b) a doua inspecție de specialitate până la 29 mai.
  • 2-15 iunie 2026 – Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică
  • 14 iulie 2026 – Susținerea probei scrise
  • 21 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale
  • 21-22 iulie 2026 – Înregistrarea contestațiilor
  • 22-26 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 27 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale
  • 27-29 iulie 2026 – Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați
  • 30 iulie-18 august 2026 – Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării
