Modele de subiecte Evaluare Națională 2026. Teste de rezolvat în pregătirea la examen pentru elevii de clasa a VIII-a

Publicat

acum 2 ore

Modele de subiecte Evaluare Națională 2026. Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru examenul ce va fi susținut de către elevii de clasa a VIII-a. Aceștia au la dispoziție noi variante de pregătire, în completarea celor din anii trecuți.

În anul școlar 2025-2026, elevii de clasa a VIII-a vor termina cursurile în 12 iunie. Aceștia vor fi înscriși la examen de către secretariatele școlilor, automat, în perioada  10-12 iunie. Examenul se desfășoară în perioada 22-26 iunie.

Elevii vor avea o zi liberă între proba de Română și cea de Matematică. De asemenea, vor avea dreptul să-și vadă lucrările înainte să depună contestații.

Evaluare Națională 2026. Calendar

  • 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

În 16-18 martie 2026, va fi sesiunea de simulare a examenului.

Modele de subiecte Evaluare Națională 2026, clasa a VIII-a

Modele de subiecte la Limba Română – Evaluare Națională 2025 – clasa a VIII-a

Modele subiecte Evaluare națională clasa a VIII-a

Evaluare Națională clasa  a VIII-a – subiecte și bareme din anii anteriori

Subiecte și bareme simulare Evaluare Națională 2023:

Modele de subiecte la Limba și literatura Română

Modele / subiecte și bareme EVALUARE NAȚIONALĂ clasa a VIII-a din alți ani anteriori

TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 1 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 2 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT  și BAREME setul 3 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 4 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 5 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

TESTE de ANTRENAMENT  și BAREME setul 6 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ

SUBIECTE și BAREME – SIMULARE Evaluare Națională 2022 clasa a VIII-a

