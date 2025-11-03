Educație
Modele de subiecte Evaluare Națională 2026. Teste de rezolvat în pregătirea la examen pentru elevii de clasa a VIII-a
Modele de subiecte Evaluare Națională 2026. Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru examenul ce va fi susținut de către elevii de clasa a VIII-a. Aceștia au la dispoziție noi variante de pregătire, în completarea celor din anii trecuți.
În anul școlar 2025-2026, elevii de clasa a VIII-a vor termina cursurile în 12 iunie. Aceștia vor fi înscriși la examen de către secretariatele școlilor, automat, în perioada 10-12 iunie. Examenul se desfășoară în perioada 22-26 iunie.
Elevii vor avea o zi liberă între proba de Română și cea de Matematică. De asemenea, vor avea dreptul să-și vadă lucrările înainte să depună contestații.
Evaluare Națională 2026. Calendar
- 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
- 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
- 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
- 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
- 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
- 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
- 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
- 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale
În 16-18 martie 2026, va fi sesiunea de simulare a examenului.
Modele de subiecte Evaluare Națională 2026, clasa a VIII-a
- Model subiect Română EN_VIII_2026
- Model barem Română EN_VIII_2026
- Model subiect Matematică EN_VIII_2026
- Model barem Matematica EN_VIII_2026
Modele de subiecte la Limba Română – Evaluare Națională 2025 – clasa a VIII-a
Modele subiecte Evaluare națională clasa a VIII-a
- EN_VIII_2025_limba_si_literatura_romana_pentru_minoritatea_maghiara_bar_model
- EN_VIII_2025_limba_si_literatura_romana_pentru_minoritatea_maghiara_var_model
- EN_VIII_2025_Limba_si_literatura_romana_var_model
- EN_VIII_2025_Limba_si_literatura_romana_bar_model
Evaluare Națională clasa a VIII-a – subiecte și bareme din anii anteriori
Subiecte și bareme simulare Evaluare Națională 2023:
- Subiect Română simulare EN 2023
- Barem Română simulare EN 2023
- Subiect Română simulare EN 2023_minoritatea maghiară
- Barem Română simulare EN 2023_minoritatea maghiară
Modele de subiecte la Limba și literatura Română
- Model Subiect Română EN VIII 2023
- Model Barem Română EN VIII 2023
- Model Subiect Română_minoritatea maghiară EN VIII 2023
- Model Barem Română_minoritatea maghiară EN VIII 2023
Modele / subiecte și bareme EVALUARE NAȚIONALĂ clasa a VIII-a din alți ani anteriori
- Subiect Română Evaluare Națională 2022
- Barem Română Evaluare Națională 2022
- Subiect Română Evaluare Națională 2021
- Barem Română Evaluare Națională 2021
TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 1 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ
- Test 1 Română Evaluare Națională 2022
- Barem 1 Română Evaluare Națională 2022
- Test 1 Română_minoritatea maghiară Evaluare Națională 2022
- Barem Test 1 Română_minoritatea maghiară Evaluare Națională 2022
TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 2 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ
- Test 2 Română Evaluare Națională 2022
- Barem Test 2 Română Evaluare Națională 2022
- Test 2 Română_minoritatea maghiară Evaluare Națională 2022
- Barem Test 2 Română_minoritatea maghiară Evaluare Națională 2022
TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 3 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ
- Test 3 Română Evaluare Națională 2022
- Barem Test 3 Română Evaluare Națională 2022
- Test 3 Română_minoritatea maghiară Evaluare Națională 2022
- Barem Test 3 Română_minoritatea maghiară Evaluare Națională 2022
TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 4 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ
- Test 4 Română Evaluare Națională 2022
- Barem Test 4 Română Evaluare Națională 2022
- Test 4 Română_minoritatea maghiară Evaluare Națională 2022
- Barem Test 4 Română_minoritatea maghiară Evaluare Națională 2022
TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 5 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ
- Test 5 Română_minoritatea maghiară Evaluare Națională 2022
- Barem Test 5 Română minoritatea maghiară Evaluare Națională 2022
TESTE de ANTRENAMENT și BAREME setul 6 – modele de subiecte – EVALUARE NAȚIONALĂ
- Test 6 Română Evaluare Națională 2022
- Barem Test 6 Română Evaluare Națională 2022
- Test 6 Română_minoritatea maghiară Evaluare Națională 2022
- Barem Test 6 Română_minoritatea maghiară Evaluare Națională 2022
SUBIECTE și BAREME – SIMULARE Evaluare Națională 2022 clasa a VIII-a
- Subiect SIMULARE Evaluare Națională 2022 clasa a VIII-a_Română
- Barem SIMULARE Evaluare Națională 2022 clasa a VIII-a_Română
- Subiect SIMULARE Evaluare Națională 2022 clasa a VIII-a_Română_minorități
- Barem SIMULARE Evaluare Națională 2022 clasa a VIII-a_Română_minorități
