Modele de subiecte Evaluare Națională 2026. Teste de rezolvat în pregătirea la examen pentru elevii de clasa a VIII-a

Modele de subiecte Evaluare Națională 2026. Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru examenul ce va fi susținut de către elevii de clasa a VIII-a. Aceștia au la dispoziție noi variante de pregătire, în completarea celor din anii trecuți.

În anul școlar 2025-2026, elevii de clasa a VIII-a vor termina cursurile în 12 iunie. Aceștia vor fi înscriși la examen de către secretariatele școlilor, automat, în perioada 10-12 iunie. Examenul se desfășoară în perioada 22-26 iunie.

Elevii vor avea o zi liberă între proba de Română și cea de Matematică. De asemenea, vor avea dreptul să-și vadă lucrările înainte să depună contestații.

Evaluare Națională 2026. Calendar

10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

În 16-18 martie 2026, va fi sesiunea de simulare a examenului.

