Admitere liceu 2026: repartizarea computerizată va fi în 22 iulie. Reguli de înscriere, calendar și calcularea mediei

Admitere liceu 2026: calendarul și regulile de înscriere la liceu pentru anul viitor au fost publicate în Monitorul Oficial. Repartizarea computerizată va fi în 22 iulie.

După examenul de Evaluare Națională 2026 din iunie și stabilirea rezultatelor finale în 8 iulie, elevii absolvenți ai clasei a VIII-a se vor putea înscrie la liceu. Ierarhia mediilor pe județe și pe țară va fi disponibilă în 9 iulie.

Potrivit calendarului oficial, din 13 iulie 2026 vor putea fi completate opțiunile în fișele de înscriere la liceu, notează edupedu.ro.

Apoi, repartizarea candidaților va fi pe 22 iulie. Datele sunt stabilite în Ordinul de ministrul 6060/2025, publicat în Monitorul Oficial.

Broșurile de admitere vor fi disponibile cel târziu în 4 mai. În acestea, candidații vor putea consulta numărul de locuri la licee, specializările, codurile și ultima medie de intrare la fiecare liceu și secție din anul precedent.

Admitere liceu 2026: reguli de înscriere. Cum se calculează media

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a se face în două etape. La repartizarea computerizată din prima etapă, participă doar elevii care au susținut Evaluarea Națională.

Părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Declarația se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

După repartizarea computeriată din prima etapă, se rezolvă situațiile speciale.

Admitere liceu 2026: departajarea candidaților cu medii egale

Dacă doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați, folosind, în ordinea următoarele criterii:

media generală de absolvire a claselor V-VIII

nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale,

nota obținută la proba de Matematică, în cadrul Evaluării Naționale

nota obținută la proba de limbă maternă (dacă este cazul).

În situația în care toate mediile sunt egale, candidații aflați pe ultimul loc vor fi declarați admiși la aceeași unitate școlară.

Admitere liceu 2026: Locuri speciale

Inspectoratele școlare vor aloca, peste numărul de locuri repartizat, 1-2 locuri suplimentare pe clasă pentru elevii de etnie romă, respectiv 1-2 locuri pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES). Aceste locuri vor fi distribuite uniform între liceele din județe și din București, pentru a asigura accesul echitabil la educație.

Admiterea pe locurile speciale pentru romi și pe cele pentru elevii cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, care are loc înaintea repartizării generale. Documentele necesare pentru înscriere se depun la școlile de proveniență, în termenele stabilite în calendar, potrivit datelor din broșura județeană de admitere.

Alte categorii de candidați

Elevii premiați la olimpiade și concursuri internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot fi înscriși direct în clasa a IX-a, peste cifra de școlarizare.

Elevii care au urmat clasa a VIII-a în spital vor fi admiși pe locuri speciale, fără a susține Evaluarea Națională sau probe de aptitudini.

Pentru clasele bilingve, candidații vor susține o probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, cu excepția celor pentru care rezultatele la examene internaționale sau olimpiade sunt echivalate cu nota 10.

Admitere liceu 2026: cum se calculează media finală de admitere – profil artistic, sportiv, teologic și militar

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini

MA = media de admitere (media Evaluare Națională)

MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini

MA = media de admitere (media Evaluare Națională)

MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:

0,2 MA + 0,8 NP = MFA

unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică

MA = media de admitere (media Evaluare Națională)

MFA = media finală de admitere.

Admitere liceu 2026. Dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere (înmatriculare, după confirmarea locului la liceu) conține:

cererea de înscriere

cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „Conform cu originalul” de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe;

fișa medicală.

Admitere liceu 2026. Calendar

Până în 2 martie: se comunică modelul fișei de înscriere liceu și anexa acesteiam pentru elevii care vor să participle la probele de aptitudini/limbă modernă sau maternă

Până în 4 mai 2026: se afișează oferta de școlarizare/formare profesională pe profiluri, domenii și calificări profesionale; se stabilesc codurile pe filiere, profiluri, specializări

4-8 mai 2026: în școli se afișează graficul ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către elevi și părinți; se afișează număr de telefon și adresă email dedicate admiterii

12 mai – 12 iunie 2026: sedinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare; se desfășoară la sediul școlii sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.)

8 iulie 2026: părinții/reprezentanții legali ai candidaților pot depunde la secretariatele școlillor declarația prin care media se calculează fără proba de limba maternă, după caz

9 iulie 2026: anunțarea ierarhiei absolvenților de gimnaziu, la nivel județean/București, pe baza mediilor de admitere (Evaluare Națională)

Admitere liceu 2026. Probele de aptitudini

11-12 mai 2026: se eliberează anexele fișelor de înscriere pentru candidați

13-15 mai 2026: înscrieri la probele de aptitudini

18-22 mai 2026: desfășurarea probelor de aptitudini

25 mai: comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini/ depunere contestații, dacă este prevăzut în metodologie

29 mai 2026: comunicarea rezultatelor finale la probele de aptitudini

Admitere liceu 2026. Probele de limbă modernă/maternă

11-12 mai 2026: se eliberează anexele fișelor de înscriere pentru candidați

13-15 mai 2026: înscrieri la probele de limbă modernă/maternă

18-22 mai 2026: desfășurarea probelor

25 mai: comunicarea rezultatelor / depunere contestații, dacă este prevăzut în metodologie

29 mai 2026: comunicarea rezultatelor finale la probele de limbă modernă/maternă

Admitere liceu 2026. Repartizare computerizată

13-20 iulie 2026: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginți.

Atenționări: Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului.

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor.

În perioada 15-17 iulie 2026 completează opțiunile de înscriere:

candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi

candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES

cei care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, dar doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum

cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027

13-20 iulie 2026: verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date

22 iulie 2026: repartizarea computerizată a candidaților care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor în anul școlar 2026-2027; comunicarea rezultatelor candidaților repartizați; afișare listă locuri neocupate

23-28 iulie 2026: depunere dosare de înscriere la liceele la care au fost repartizați candidații

29-21 iulie: rezolvarea situațiilor speciale, de către comisia de admitere

A doua etapă de admitere liceu 2026

Pentru candidații din seria curentă și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027

31 iulie 2026: afișare centru de admitere, situație locuri libere (inclusiv pentru candidați rromi/CES)

3 august: înscriere candidați probe aptitudini/limbă modernă/maternă (inclusiv candidați rromi/CES, pe locuri speciale)

4-5 august 2026: desfășurare probe aptitudini/limbă modernă/maternă

6-7 august 2026: afișare rezultate probe aptitudini/limbă modernă/maternă și rezolvare contestații

10-12 august 2026: înscrieri candidați:

repartizați computerizat în prima etapă dar nu și-au depus dosarele de înscriere la termen

respinși la liceele/clasele cu probe de aptitudini/limbă modernă/maternă

nu au participat la repartizare computerizată/ nu au susținut Evaluarea Națională

au participat la repartizare computerizată dar nu au fost repartizați

17-18 august: repartizare candidați etapa a doua, de către comisia de admitere (procedura va fi comunicată până în 10 iulie 2026)

Admitere liceu 2026 – seral

23-24 iulie, 27-28 iulie 2026: înscrieri la învățământ seral (candidați care împlinesc 18 ani până la data începerii anului școlar 2026-2027)

29-31 iulie 2026: repartizare candidați din serii anterioare (cel mult vârsta 20 de ani până în 31 august 2026).

