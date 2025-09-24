Connect with us

Campania de vaccinare antirabică la câini începe din 1 octombrie. DSVSA Alba, apel la responsabilitate din partea deținătorilor

acum 2 ore

Campania de vaccinare antirabică la câini începe, și în acest an, de la 1 octombrie și se desfășoară până în decembrie, fiind una dintre cele mai importante măsuri de prevenție pentru protejarea sănătății animalelor, dar și oamenilor și comunității, întrucât rabia (sau turbarea) e o boală letală și zoonotică (ce se transmite de la animal la om).

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba face apel la responsabilitate din partea deținătorilor acestor animale de companie, acum, mai mult ca oricând, în contextul în care, în acest an, un bărbat din județul Iași a murit după ce a fost mușcat de un câine turbat, bolnav de rabie. Facem precizarea că în județul Alba nu a mai fost depistat niciun caz de rabie la animale, în ultimii 10 ani, însă măsurile de prevenție trebuie respectate în continuare cu seriozitate și responsabilitate.

Vaccinarea antirabică la câini se desfășoară prin medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, care activează în fiecare localitate și au încheiate contracte cu DSVSA Alba.

Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți efectuează vaccinări antirabice doar câinilor microcipați, conform legislației. Vaccinarea antirabică este obligatorie pentru toate carnasierele domestice, după ce acestea au fost identificate prin microcipare. Câinii pot fi vaccinați începând cu vârsta de 3 luni, iar imunitatea de protecție se dezvoltă în termen de 14 zile de la imunizare.

Costurile vaccinului antirabic și ale manoperei de vaccinare pentru câinii cu stăpân din exploatațiile non-profesionale (gospodării ale populației) sunt acoperite din bugetul ANSVSA, dar doar pentru câinii microcipati. Proprietarii câinilor au responsabilitatea de a suporta cheltuielile legate de identificarea și înregistrarea în RECS, precum și de completarea și eliberarea carnetelor de sănătate ale câinilor.

Rabia reprezintă o afecțiune extrem de periculoasă, care se transmite la oameni. Această boală infecțioasă afectează mamiferele, în special câinii, fiind cauzată de virusul rabic prezent în saliva animalelor infectate. Simptomele rabiei includ tulburări nervoase, agresivitate, paralizie și, în cele din urmă, decesul animalului.

Este esențial ca proprietarii de câini să conștientizeze importanța vaccinării antirabice și necesitatea microcipării. Identificarea prin microcipare va contribui semnificativ la reducerea abandonurilor de câini.

Conform legislației, proprietarii sau deținătorii de câini, fie persoane fizice, fie juridice, sunt obligați să își identifice animalele prin microcipare sau prin alte metode stabilite de ANSVSA.

Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

