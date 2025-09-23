Campanie de deratizare în Alba Iulia: 1.800 de stații pentru combaterea rozătoarelor vor fi amplasate în locații din oraș

Primăria Municipiului Alba Iulia a demarat o campanie de deratizare pe domeniul public. Vor fi amplasate 1.800 de stații de intoxicare, pentru combaterea rozătoarelor, au anunțat reprezentanții primăriei.

Acțiunea se derulează de către Direcția Întreținerea și Administrarea Domeniului Public și Privat.

Zonele vizate includ:

parcuri

locuri de joacă

spații verzi

piețe

alte zone de interes public.

Scopul acțiunii este reducerea numărului de rozătoare și asigurarea unui mediu curat, sigur și sănătos pentru locuitorii municipiului.

Recomandări pentru cetățeni:

Evitați manipularea stațiilor de intoxicare sau a substanțelor utilizate.

Supravegheați copiii și animalele de companie în zonele în care sunt amplasate aceste stații.

Sesizați eventualele probleme la numărul de telefon: 0372 586 453.

„Această campanie face parte din eforturile permanente ale administrației locale de a menține Alba Iulia un oraș curat, sigur și prietenos cu toți cetățenii săi”, au adăguat reprezentanții primăriei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News