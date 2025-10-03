Cancelaria premierului Bolojan a redus de 10 ori costul cu mașinile, după ce a renunțat la RAAPPS. Sindicatul acuză ilegalități

Cancelaria premierului Bolojan a anunțat joi că a redus de 10 ori costul lunar al mașinilor după ce a renunțat la contractul de 850.000 de lei lunar cu RAAPPS prin care regia autonomă a protocolului furniza 30 de autoturisme cu șofer și a luat în leasing 17 Dacia Duster pe care demnitarii le vor conduce singuri. Măsura a nemulțumit sindicatul din Guvern.

În schimb, cancelaria a încheiat un contract de leasing operațional pentru 17 Dacia Duster pe care demnitarii le vor conduce singuri, potrivit unui comunicat citat de Economedia.

Măsura îi nemulțumește pe sindicațiștii din Guvern, care spun că achiziția este ilegală.

„Deși O.U.G. nr. 156/2024 și O.U.G. nr. 34/2023 interzic expres achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice, Mihai Jurca a încheiat un contract de leasing operațional pentru nu mai puțin de 17 Duster pick-up, parcă pregătite pentru un mini-RAAPPS personal, varianta Oradea-Victoria. Soluția găsită este una cinică: folosirea legislației RAR pentru a «reinterpreta» interdicția și pentru a aduce, pentru trei luni cât mai avem până la sfârșitul anului, vehiculele în curtea Guvernului, mascând o achiziție interzisă de legiuitor”, precizează sindicatul.

Cancelaria prim-ministrului, condusă de Mihai Jurca, a încheiat cu Grupul Dacia Renault un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă prin intermediul SEAP.

Instituția a solicitat oferte pentru mașini fără șofer de la RAAPPS, Dacia și Ford, cu intenția de contracta numai mașini de fabricație românească.

Oferta Dacia a fost cea mai avantajoasă, arată Cancelaria. Ford a fost dispusă să pună la dispoziția Cancelariei, printr-un contract de comodat (gratuit), 2 autoturisme Puma electrice produse în România.

Contractul de leasing operațional cu Dacia este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie.

În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani.

Contractul inițial cu RAAPPS avea un cost lunar de 850 de mii de lei pentru 30 de autoturisme cu șofer. În luna iulie, după preluarea mandatului Guvernului Bolojan, prin act adițional, numărul mașinilor a fost redus la 16, cu un cost lunar de 480 de mii de lei.

Contractul de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 mașini noi, în garanție, costă 80 de mii de lei/lună.

Spre comparație, oferta RAPPS includea 17 mașini fără garanție cu un cost lunar de 128 mii lei, arată Cancelaria premierului.

Cele 17 mașini în leasing operațional vor fi conduse de demnitarii și angajații cancelariei care au nevoie de transport pentru desfășurarea atribuțiilor de serviciu, mai arată comunicatul citat.

