Când începe Postul Crăciunului 2025 și care sunt zilele de dezlegare la Pește. Calendar

Când începe Postul Crăciunului

acum O oră

Când începe Postul Crăciunului 2025: Credincioșii ortodocși vor începe în curând una dintre cele mai importante perioade de post din an. Postul Crăciunului 2025 începe sâmbătă, 15 noiembrie, și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Nașterii Domnului. Postul durează 40 de zile și are rolul de a pregăti sufletește credincioșii pentru marele praznic al Crăciunului.

Postul Crăciunului, numit și Postul Nașterii Domnului, este perioada de pregătire spirituală de dinaintea Crăciunului.

Pe durata postului, credincioșii se abțin de la carne, ouă și lactate, iar în anumite zile calendarul bisericesc prevede dezlegare la pește, vin și ulei. Aceste zile sunt considerate momente de bucurie și sărbătoare în perioada de post.

Are rol de reflectare, curățenie sufletească și apropiere prin rugăciune și fapte bune, credincioșii renunțând la anumite alimente de origine animală.

Când începe Postul Crăciunului 2025 și când sunt zilele de dezlegare la pește

Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie (sâmbătă) și se termină în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.

Potrivit tradiției, ține 40 de zile și este un post destul de greu de ținut.

În timpul postului, creștinii se abțin de la carne, ouă și lactate. Există diferențe de severitate în funcție de zi (luni, miercuri, vineri vs. marți, joi, weekenduri).

„Zile cu dezlegare la pește” înseamnă că în acele zile credincioșii pot consuma pește (uneori și vin/ulei, în funcție de rânduiala locală), deși restul perioadei este unul de post alimentar.

Biserica a rânduit ca în fiecare sâmbătă și duminica, zile cuprinse între 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Biserică) și 20 decembrie (pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul), să fie dezlegare la pește.

În Postul Crăciunului 2025, potrivit rânduielii Bisericii Ortodoxe, vor fi 14 zile cu dezlegare la pește, printre care se numără:

  • 21 noiembrie – Intrarea Maicii Domnului în Biserică,
  • 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României,
  • 6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae, alături de mai multe sâmbete și duminici din perioada 21 noiembrie – 20 decembrie.

După această dată, postul devine mai aspru, iar dezlegările sunt restrânse, pentru a sublinia apropierea Nașterii Domnului.

Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului

Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin ortodox, fiind momentul care marchează trecerea de la perioada de desfătare alimentara la una de purificare spirituală și abstinență.

Postul Crăciunului sau Postul Nașterii Domnului, numit și Postul Sfântului Martin ori Postul Ignatului sau Advent, este o perioadă precedentă Crăciunului.

Post care durează 40 de zile, de la 15 noiembrie până pe 24 decembrie, Lăsata Secului este prilejul cu care familiile se reunesc pentru a savura ultima masă „de dulce” înainte de a intra în Postul Crăciunului.

Ce nu ai voie să faci în Postul Crăciunului

Credincioșii sunt încurajați să respecte anumite reguli și interdicții în Postul Crăciunului, care ajută la curățirea trupului și a sufletului. Printre acestea se numără:

  • Abstinența de la consumul de carne, lactate și ouă.
  • Evitarea petrecerilor zgomotoase și a exceselor de orice fel.
  • Limitarea activităților care pot distrage de la rugăciune și introspecție.
  • Evitarea certurilor, a vorbelor urâte și a comportamentelor egoiste.
  • Scopul postului este de a încuraja modestia, autocontrolul și o viață spirituală mai profundă.

Lăsata Secului este, astfel, un moment de reflecție și comuniune, când mesele sunt îmbelșugate și pline de preparate tradiționale, precum fripturi, cozonaci și alte bunătăți care în mod simbolic marchează despărțirea de plăcerile culinare pentru o perioadă.

Totodată, această zi are o semnificație deosebită pentru comunitățile rurale, unde tradițiile și obiceiurile transmise din generație în generație sunt respectate cu strictețe.

Imagine realizată cu ajutorul AI Gemini

