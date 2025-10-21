Elevii intră în vacanța de toamnă 2025. Calendarul perioadelor de cursuri și al vacanțelor, în anul școlar 2025-2026

Când intră elevii în vacanța de toamnă: Potrivit structurii anului școlar 2025, vacanța de toamnă începe în data de 25 octombrie 2025 și ține până în 2 noiembrie 2025 (inclusiv).

Aceasta este prima din anul școlar 2025-2026 și durează practic o săptămână.

În total, anul școlar 2025-2026 va avea cinci vacanțe, după care urmează vacanța de vară.

Anul școlar 2024-2025 este împărțit în cinci module de curs și cinci vacanțe. Va exista și în acest an vacanța de schi, respectiv vacanța mobilă pentru copii.

Calendar vacanțe în anul școlar 2025-2026

de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025

de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026

o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/ În județul Alba, vacanța ”de schi” va fi în perioada 23 februarie – 1 martie 2026

de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026

de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026

Aceste vacanțe sunt intercalate între modulele de cursuri.

Anul școlar 2025-2026. Calendar cursuri

de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025

de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025

de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026/ vineri, 13 februarie 2026 / vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare

de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026

de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026.

