Ministrul Sănătății: De anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în România

pat pentru pacienti cu arsuri, arsi, spital

Publicat

acum 54 de secunde

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în România, ”în condiții moderne și sigure”.

Alexandru Rogobete a precizat că România se confruntă cu un număr foarte mare de pacienți cu arsuri severe, peste media Uniunii Europene, situație care evidențiază necesitatea responsabilității individuale și colective.

În ceea ce privește capacitatea de tratament, ministrul a anunțat centrele pentru mari arși din România de la Timișoara și Târgu Mureș sunt finalizate în proporție de peste 90%.

„Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă, în condiții moderne și sigure”, a transmis Rogobete, potrivit Mediafax.

Arsurile grave pot fi tratate în România doar parțial, iar în multe cazuri pacienții sunt transferați în străinătate.

România nu are suficiente centre pentru mari arși conforme cu standardele europene (EBA – European Burns Association).

