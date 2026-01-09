Când pot fi achitate taxele și impozitele locale în Blaj, pentru anul 2026. Cum se pot face plăți

Primăria Municipiului Blaj anunţă data de la care pot fi achitate taxele și impozitele locale pentru anul 2026.

Joi, 15 ianuarie, va începe încasarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2026, transmite primăria.

Plățile se pot face la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Blaj sau ONLINE pe platforma Servicii Electronice – https://se.primariablaj.ro/infopage/plati.html de pe site-ul Primăriei Blaj și pe www.ghiseul.ro.

La Biroul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Blaj, plăţile se pot face:

în zilele de luni, marți, joi și vineri, între orele 8.15 și 15.15

miercurea, între orele 8.15 și 16.30.

Locuitorii din Blaj (persoane fizice) care îşi vor achita integral impozitul pe clădiri, teren şi auto până pe 31 martie 2026 vor primi o bonificaţie de 10%, stabilită prin hotărâre a Consiliului Local Blaj.

Conform legii, impozitul pe clădiri, teren şi auto se plăteşte anual în două rate egale, până la datele scadente de 31 martie şi 30 septembrie.

