Când intră pensia pe card, în octombrie 2025 și perioada pentru plățile în numerar. Detalii pentru pensionari

Când intră pensia pe card, în octombrie 2025 și perioada pentru plățile în numerar. Peste 4 milioane de pensionari vor primi sumele aferente categoriei de pensie, și în luna octombrie. Dacă plățile în numerar vor începe la data obișnuită, pentru viramentele pe card, este o mică schimbare.

În luna octombrie, plățile vor fi făcute diferențiat, în funcție de modalitatea aleasă de pensionar: pe card sau prin poștă.

Pensionarii care primesc peste 3000 de lei vor plăti impozit și CASS pentru suma ce depășește acest plafon.

De asemenea, pensionarii care au depus cerere de recalculare vor primii banii pe baza calculelor efectuate de reprezentanții caselor de pensii.

Când intră pensiile prin poștă în octombrie 2025

Pentru pensionarii care au ales opțiunea de plată prin poștă, banii vor fi aduși la domiciliu, începând cu data de miercuri, 1 octombrie, etapizat, în funcție de programul poștașilor. Livrarea se face în perioada 1-15 octombrie.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a atras atenția asupra diferențelor mari de costuri suportate de Casa Națională de Pensii pentru plata pensiilor prin Poșta Română, comparativ cu varianta viramentelor bancare.

Potrivit acestuia, pentru jumătate dintre pensionarii care aleg să primească banii cash, costurile cu poșta sunt de zece ori mai mari decât comisioanele bancare plătite pentru pensiile virate pe card. Deși nu susține restricții privind modalitatea de plată, acesta spune că pensionarii sunt încurajați să opteze pentru plata pe card. Detalii, AICI.

Când intră pensiile pe card în octombrie 2025

Pentru cei care primesc pensiile în cont bancar, în luna octombrie, viramentele se vor face mai repede. Intervalul obișnuit, de 11-13 octombrie, pică în weekend. Astfel că plățile se vor face mai devreme, de vineri, 10 octombrie. O veste bună pentru cei circa 2,6 milioane de pensionari care primesc banii pe card.

Când intră pensiile în octombrie 2025. Modalități de plată

Drepturile de pensie se plătesc lunar, în funcţie de opțiunea pensionarului:

la domiciliul/reşedinţa pensionarului, respectiv a reprezentantului legal al acestuia

în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie

Pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În caz contrar, pensiile se întorc la casa teritorială de pensii de unde pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată.

Pentru persoanele care încasează pensia în cont curent sau cont de card, în situația în care nu au fost găsite acasă și au fost avizate, documentele de informare cu privire la sumele plătite (taloanele mov), nesolicitate de beneficiari, se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs.

Pensia medie lunară este de circa 2.900 de lei în România.

