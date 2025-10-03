Când va fi adoptat pachetul trei cu măsuri fiscale: Reforma administrației publice. Declarația făcută de Ilie Bolojan

Premierul Bolojan a anunțat într-o conferință de presă susținută vineri, 3 octombrie, că pachetul trei cu măsuri fiscale va fi adoptat până la finalul lunii în curs (n.r. octombrie).

Prim ministrul României a mai precizat că pachetul va fi adoptat după ce toate măsurile incluse în el, măsuri ce țin de reformarea administrației publice, vor fi discutate în coaliția de guvernare.

Acesta a mai spun că ce mai amplă discuție va fi cea legată de cuantumul de reducere, asta chiar și în condițiile în care toți cei din coaliție recunosc că este o necesitate.

„Atunci când ești într-o coaliție de patru partide, deciziile nu se iau foarte ușor. Și dacă, de exemplu, am fi avut un singur partid în guvernare, sigur, anumite decizii ar fi fost luate mai repede.

Dar aceasta este realitatea pe care nu o putem ocoli. Uneori dezbaterea este bună, pentru că ies poate cele mai bune idei dintr-o dezbatere și da, eu cred că în condițiile date poate puteam face mai mult dacă eram mai coerenți, dacă eram mai solidari între noi și dacă acționam ceva mai hotărât.

Singurul aspect care mai trebuie rezolvat

Dar pe administrație lucrurile sunt practic rezolvate și eu sper că în afară de discuția legată de cuantumul de reducere, pe care toți colegii le recunosc că este o necesitate, doar forma în care se face acest lucru e de discutat, săptămâna viitoare vom avea o decizie finală și cu cât mai repede se clarifică și celelalte aspecte care care țin de administrația centrală, care și ea trebuie să intre în acest pachet și celelalte puncte pe care vi le-am prezentat, cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3, în așa fel încât în această lună să-l putem adopta.

Cu cât aceste decizii, care înseamnă lucruri corecte pentru oameni, reduceri de cheltuieli, se adoptă mai repede, cu atât evităm o situație în care cheltuielile care vin din urmă, pentru că aceste cheltuieli sunt fixe, sunt structurale și dacă nu sunt reduse, practic, câștigurile pe care le încasăm suplimentar din taxe și impozite sau alte reduceri pe care le-am făcut deja, sunt consumate de aceste cheltuieli fixe.

Deci, cu cât se adoptă mai repede, cu atât este mai bine și sper ca în perioada următoare, o săptămână-două, să avem și acest pachet definitivat,” a declarat Ilie Bolojan, citat de digi24.ro.

Ce măsuri ar putea fi incluse în pachetul trei

Reforma ordinii publice – avem aproape 10 mii de jandarmi în pază la diferite obiective. Dacă reducem cu 20-30% numărul, îi putem pune în stradă.

Integrarea sistemelor de dispecerate.

Supravegherea – mai multă siguranță în zonele aglomerate – sisteme eficiente pentru siguranța cetățenilor, adică mai puțini oameni în pază la dispecerate și birouri și mai mulți oameni pe teren

Vom mai avea o rectificare la buget, în acest an, poate în ultima lună chiar să nu se mai acorde subvențiile – o reducere de 10% a cheltuielilor, cu efecte de 1%, anul viitor, pentru PIB. Reducerile din administrație, dacă am calcula o reducere de 10% pe administrația centrală și locală, ar însemna 10 mld. de lei, a mai declarat Ilie Bolojan citat de biziday.ro

