Connect with us

Eveniment

Când verifică RAR întregul autovehicul, la redobândirea certificatului de înmatriculare. OFICIAL: Două scenarii posibile

Publicat

acum 2 ore

Când verifică RAR întregul autovehicul, la redobândirea certificatului de înmatriculare reținut în trafic.

Registrul Auto Român (RAR) clarifică una dintre cele mai frecvente nelămuriri ale șoferilor: de ce, în unele cazuri, inspectorii verifică întregul autovehicul atunci când proprietarul solicită redobândirea certificatului de înmatriculare reținut în trafic, iar alteori nu o fac.

Instituția explică faptul că această decizie nu este una arbitrară, ci este impusă de normele legale, în funcție de deficiențele constatate la momentul controlului tehnic.

Când verifică RAR întregul autovehicul: Precizări oficiale

”Admitem că, atunci când veniți la RAR pentru verificările tehnice necesare redobândirii certificatului de înmatriculare reținut în trafic, sunt situații în care inspectăm întregul autovehicul.

Am primit frecvent întrebări despre acest subiect, așa că explicăm ce prevăd normele legale în vigoare, deoarece decizia nu este una opțională a colegilor noștri.

Scenariul 1

Dacă un vehicul este adus la o reprezentanţă RAR pentru efectuarea inspecției tehnice în vederea redobândirii CI, verificarea se va face numai la subansamblurile sau sistemele la care sunt localizate deficiențele înscrise în raportul de control tehnic în trafic sau în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare.

Dacă acele deficiențe au fost remediate, iar inginerul nu constată altele vizibile, vehiculul va fi declarat “admis” și va primi documentul justificativ în acest sens.

Scenariul 2

La polul opus, dacă inginerul RAR constată că vehiculul prezintă și alte deficiențe decât cele consemnate în raportul întocmit cu ocazia controlului în trafic, acesta are obligația legală să reverifice întregul autovehicul, exact ca în cazul ITP.

În urma reverificării, dacă deficiențele se confirmă, vehiculul nu va fi declarat “admis”.

Să presupunem că un vehicul este adus la RAR pentru redobândirea CI reținut doar din cauza unor deficiențe la sistemul de iluminare și semnalizare constatate de polițistul rutier.

După primul scenariu, problemele au fost remediate, inginerul RAR nu constată alte defecțiuni vizibile, iar vehiculul este declarat “admis”.

După cel de-al doilea scenariu, problemele constatate în trafic au fost remediate, dar reprezentantul RAR observă că mașina prezintă presupuse neconformități ale tubulaturii de evacuare, scurgeri de ulei, modificări constructive etc.

În acest caz, inginerul are obligația legală să facă verificări suplimentare și poate decide să nu declare vehiculul ca fiind “bun tehnic”, dacă presupusele deficiențe se confirmă.

Prin urmare, recomandarea noastră este să acordați atenție modului în care prezentați un autovehicul la RAR atunci când solicitați verificarea tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare”.

Sursă foto: RAR

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 3 minute

Un consilier local din Teiuș, prins la cules ilegal de vinete, iertat de magistrați. A spus că ”verifica sistemul de irigație”
Evenimentacum 46 de minute

Acord al coaliției de guvernare, pentru reforma lui Bolojan în administrația publică. Câte posturi ar urma să fie desființate
Evenimentacum O oră

Cum se calculează pensia în România în 2025. Ghid simplificat: formula de calcul, pe înțelesul tuturor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Administrațieacum o zi

Târg de Crăciun la Alba Iulia, pe ”repede înainte”: Toată organizarea dată unei firme private. Primăria aduce bradul și instalația
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 9 ore

Locuri de muncă în Alba: 543 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Ratele românilor vor crește
Economieacum 10 ore

Care este salariul mediu brut pe lună în Alba și cât rămâne în mână. Datele statistice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 2 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 2 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 6 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Aiudacum 5 ore

Rotary Club Aiud organizează Balul Caritabil „Viitor prin educație – Premiu de excelență și șansă pentru autism”
Luna capsuna
Evenimentacum 6 ore

Super Luna din noaptea de 4 spre 5 noiembrie, cea mai spectaculoasă lună plină din acest an. De ce este numită și Luna Castorului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Actualitateacum 2 zile

O analiză genetică ar putea detecta boala Parkinson înainte de apariţia primelor simptome
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Eveniment aniversar
Educațieacum 7 ore

Ziua porților deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Se prezintă condițiile de admitere
Mai mult din Educatie