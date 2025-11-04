Când verifică RAR întregul autovehicul, la redobândirea certificatului de înmatriculare. OFICIAL: Două scenarii posibile

Când verifică RAR întregul autovehicul, la redobândirea certificatului de înmatriculare reținut în trafic.

Registrul Auto Român (RAR) clarifică una dintre cele mai frecvente nelămuriri ale șoferilor: de ce, în unele cazuri, inspectorii verifică întregul autovehicul atunci când proprietarul solicită redobândirea certificatului de înmatriculare reținut în trafic, iar alteori nu o fac.

Instituția explică faptul că această decizie nu este una arbitrară, ci este impusă de normele legale, în funcție de deficiențele constatate la momentul controlului tehnic.

Când verifică RAR întregul autovehicul: Precizări oficiale

”Admitem că, atunci când veniți la RAR pentru verificările tehnice necesare redobândirii certificatului de înmatriculare reținut în trafic, sunt situații în care inspectăm întregul autovehicul.

Am primit frecvent întrebări despre acest subiect, așa că explicăm ce prevăd normele legale în vigoare, deoarece decizia nu este una opțională a colegilor noștri.

Scenariul 1

Dacă un vehicul este adus la o reprezentanţă RAR pentru efectuarea inspecției tehnice în vederea redobândirii CI, verificarea se va face numai la subansamblurile sau sistemele la care sunt localizate deficiențele înscrise în raportul de control tehnic în trafic sau în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare.

Dacă acele deficiențe au fost remediate, iar inginerul nu constată altele vizibile, vehiculul va fi declarat “admis” și va primi documentul justificativ în acest sens.

Scenariul 2

La polul opus, dacă inginerul RAR constată că vehiculul prezintă și alte deficiențe decât cele consemnate în raportul întocmit cu ocazia controlului în trafic, acesta are obligația legală să reverifice întregul autovehicul, exact ca în cazul ITP.

În urma reverificării, dacă deficiențele se confirmă, vehiculul nu va fi declarat “admis”.

Să presupunem că un vehicul este adus la RAR pentru redobândirea CI reținut doar din cauza unor deficiențe la sistemul de iluminare și semnalizare constatate de polițistul rutier.

După primul scenariu, problemele au fost remediate, inginerul RAR nu constată alte defecțiuni vizibile, iar vehiculul este declarat “admis”.

După cel de-al doilea scenariu, problemele constatate în trafic au fost remediate, dar reprezentantul RAR observă că mașina prezintă presupuse neconformități ale tubulaturii de evacuare, scurgeri de ulei, modificări constructive etc.

În acest caz, inginerul are obligația legală să facă verificări suplimentare și poate decide să nu declare vehiculul ca fiind “bun tehnic”, dacă presupusele deficiențe se confirmă.

Prin urmare, recomandarea noastră este să acordați atenție modului în care prezentați un autovehicul la RAR atunci când solicitați verificarea tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare”.

