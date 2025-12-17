Se înmulțesc cazurile de gripă, pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Peste 100 de pacienți internați în spital

Se înmulțesc cazurile de gripă, pneumonii și infecții respoiratorii în Alba. Peste 100 de persoane sunt internate în spitale din județ cu acest tip de diagnostic.

Potrivit autorităților din Sănătate, sezonul gripal a început în decembrie, lună în care a fost observată creșterea numărului de cazuri. Mai mult, INSP atenționează că a fost depistată în România subclada K a virusului gripal A(H3N2) care circulă la nivel internațional.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba transmite situația cazurilor de gripă, pneumonii și infecții respiratorii în județ, în săptămâna 8 -14 decembrie 2025.

Numărul cazurilor de gripă a crescut cu 33,33% față de săptămâna trecută. Sunt 40 de cazuri, din care 2 internate.

Infecții acute căi respiratorii superioare: 2584 cazuri (cu 12,30% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 16 internate.

Pneumonii: 318 cazuri (cu 1,27% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară când au fost raportate 314 cazuri), dintre care 86 internate.

Recomandări INSP

Persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere.

Respectarea igienei mâinilor este deosebit de importantă, având în vedere faptul că virusul gripal se poate transmite și prin contact cu obiecte contaminate cu particule virale.

Respectarea etichetei respiratorii se referă la utilizarea batistei de unică utilizare când tușim sau strănutăm, urmată de aplicarea unui antiseptic pentru mâini sau spălarea lor cu apă și săpun. Dacă acestea nu sunt accesibile pentru moment, ar trebui să tușim/strănutăm în unghiul pe care îl formează brațul cu antebrațul.

Evitarea, pe cât posibil, a aglomerației, iar dacă acest lucru nu poate fi realizat, purtarea măștii în spații închise (ex.în mijloacele de transport în comun)

Aerisirea corectă a încăperilor

Alimentație echilibrată care să includă proteine (dacă anumite afecțiuni medicale nu le contraindică), având în vedere faptul că anticorpii cu care ne apărăm față de gripă se formează din proteine. De asemenea, o hidratare corectă (2 litri de apă/zi) contribuie la menținerea bunei funcționalități a mucoasei respiratorii.

