Impozit auto în funcție de norma de poluare, din 2026. Cum se calculează. MAI transmite baza de date cu vehiculele, în județe

Impozit auto în funcție de norma de poluare din 2026. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat că a finalizare centralizarea datelor privind norma de poluare a vehiculelor. Acestea vor fi transmise prefecturilor, iar primăriile vor avea acces pentru a calcula impozitul auto.

Legea 239 din 2025, ce prevede nou mod de calcul al taxelor locale în 2026, intră în vigoare din decembrie. Impozitul auto va fi calculat în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică. Astfel, impozitarea autoturismelor va trece pe principiul „poluatorul plătește”.

Consiliile locale vor trebui să adopte, până în 31 decembrie 2025, hotărâri prin care să stabilească cotele impozitelor și taxelor locale pe 2026.

Impozit auto în 2026. Cum se calculează

Potrivit Legii 239/2025, impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia și norma de poluare.

Se înmulțește fiecare grupă de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijloace de transport - Lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta Norma de poluare: Non-euro, E0-E3 / Lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta Norma de poluare: E4/ Lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta Norma de poluare: E5/ Lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta Norma de poluare: E6 / Lei/auto Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc inclusive: 19,5 lei/ 18,8 lei/ 17,6 lei/ 16,5 lei/ 16,2 lei

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc: 22,1 lei/ 21,3 lei/ 19,9 lei/ 18,7 lei/ 18,4 lei

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc și 2.000 cmc inclusive: 29,7 lei/ 28,5 lei/ 26,7 lei/ 25,1 lei/ 24,6 lei

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc și 2.600 cmc inclusive: 92,2 lei/ 88,6 lei/ 82,8 lei/ 77,8 lei/ 76,3 lei

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc și 3.000 cmc inclusive: 182,9 lei/ 172,8 lei/ 154,1 lei/ 51,2 lei/ 149,8 lei

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc: 319 lei/ 297,3 lei / 294,4 lei/ 290 lei/ 275,5 lei

Autobuze, autocare, microbuze: 31,2 lei/ 30 lei/ 28,1 lei/ 26,4 lei/ 25,9 lei

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusive: 39 lei/ 37,5 lei/ 35,1 lei/ 33 lei / 32,4 lei

În cazul autovehiculelor acționate electric, impozitul pe mijloacele de transport este în valoare de 40 lei/an.

Impozit auto 2026. Scutiri

Sunt scutite de impozit unele vehicule. Însă pentru cele deținute de persoane cu handicap grav/accentual sau invalididate I se va datora impozit.

Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

mijloacele de transport ale instituțiilor publice

mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public

vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare

autovehiculele secondhand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing

un mijloc de transport aflat în proprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat/ art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată (persecutați politic), la alegerea contribuabilului

mijloacele de transport aflate în proprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport.

Nu se mai aplică reducerea de impozit auto cu 50% pentru persoanele fizice din Munții Apuseni și Delta Dunării.

Precizările MAI

”Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, a finalizat procesul de centralizare a datelor privind norma de poluare a vehiculelor, potrivit prevederilor Legii 239 din 2025.

Datele colectate pentru vehiculele înmatriculate în fiecare unitate administrativ teritorială din țară vor fi transmise Instituției Prefectului din fiecare județ, precum și a Municipiului București, vineri , 19 decembrie 2025.

Începând de a doua zi, respectiv sâmbătă, 20 decembrie 2025, reprezentanții primăriilor pot intra în posesia datelor de la prefectura din județul din care fac parte, potrivit prevederilor legale ce le revin.

Datele sunt transmise în mod securizat, cu respectarea protocoalelor de securitate și a prevederilor privind protecția datelor personale.

Legea 239 din 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 15 decembrie 2025 și produce efecte la trei zile după publicare.

Ministerul Afacerilor Interne nu poate transmite datele către unitățile administrativ teritoriale înainte ca legea să fie în vigoare, însă informațiile necesare vor ajunge la instituțiile prefectului în prima zi în care legea produce efecte”.

