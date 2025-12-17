Connect with us

Eveniment

VIDEO: Un șofer din Alba care transporta 200 de porci, implicat într-un accident rutier în Cluj. S-a răsturnat cu TIR-ul

Publicat

acum O oră

Un șofer din Alba a fost implicat într-un accident rutier pe pe E81, în zona localității Topa Mică, din județul Alba. Accidentul s-a produs în jurul orei 12.00, miercuri, 17 decembrie.

Din primele informații, la volanul TIR-ului se afla un bărbat în vârstă de 51 de ani. Acesta a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat pe carosabil.

În jurul orei 15.00, la două ore de la comiterea accidentului reprezentanții DSVSA Cluj nu au intervenit pentru a vedea dacă animalele mai sunt în viață sau nu, din cauza faptului că TIR-ul este în continuare răsturnat, au precizat reporterii ziarului cluj24.ro.

Potrivit IPJ Cluj, în data de 17 decembrie, în jurul orei 12.10, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați de producerea unui accident rutier pe DN1F, în afara localității Topa Mică.

Din primele cercetări a reieșit faptul că, un camion încărcat cu porci, condus de un bărbat de 51 de ani, din județul Alba, care circula dinspre Zalău înspre Cluj, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, ulterior răsturnându-se pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier bărbatul de 51 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 13 minute

Impozitele pe proprietate cresc cu 750% pentru imobilele cumpărate pe firmă. Exemplu de calcul
Evenimentacum 14 minute

Polițiștii au discutat cu elevi din Alba despre consumul de substanțe interzise. Profesorii, instruiți privind eventuale cazuri
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 33 de minute

Legea privind plata pensiilor private, votată la Senat fără ”discriminările” reclamate de AUR
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 49 de minute

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură. Comisia a dat aviz negativ, dar consiliul local a votat proiectul
Administrațieacum O oră

Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto-audio-video. Care sunt condițiile. Lege adoptată de Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 13 minute

Impozitele pe proprietate cresc cu 750% pentru imobilele cumpărate pe firmă. Exemplu de calcul
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 33 de minute

Legea privind plata pensiilor private, votată la Senat fără ”discriminările” reclamate de AUR
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

VIDEO: Ion Dumitrel, șeful CJ Alba, prima reacție despre „mega-afacerea microbuzelor școlare”: Procedura a fost strict verificată
Evenimentacum o zi

VIDEO INTERVIU: Ion Dumitrel rupe tăcerea despre lupta pentru șefia PNL Alba. Va candida pentru un nou mandat de președinte?
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși "Prichindel", premiată la București pentru promovarea culturii în Alba Iulia
Evenimentacum o zi

VIDEO: Gino lansează un Christmas Medley. Interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Se înmulțesc cazurile de gripă, pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Peste 100 de pacienți internați în spital
Evenimentacum 18 ore

Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 6 ore

Spectacol prezentat în premieră de Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, sâmbătă, 20 decembrie. Ce pot învăța copiii
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 22 de ore

Adeverință medicală obligatorie la revenirea în colectivitate după boli contagioase, din ianuarie 2026
Mai mult din Educatie