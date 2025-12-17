VIDEO: Un șofer din Alba care transporta 200 de porci, implicat într-un accident rutier în Cluj. S-a răsturnat cu TIR-ul

Un șofer din Alba a fost implicat într-un accident rutier pe pe E81, în zona localității Topa Mică, din județul Alba. Accidentul s-a produs în jurul orei 12.00, miercuri, 17 decembrie.

Din primele informații, la volanul TIR-ului se afla un bărbat în vârstă de 51 de ani. Acesta a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat pe carosabil.

În jurul orei 15.00, la două ore de la comiterea accidentului reprezentanții DSVSA Cluj nu au intervenit pentru a vedea dacă animalele mai sunt în viață sau nu, din cauza faptului că TIR-ul este în continuare răsturnat, au precizat reporterii ziarului cluj24.ro.

Potrivit IPJ Cluj, în data de 17 decembrie, în jurul orei 12.10, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați de producerea unui accident rutier pe DN1F, în afara localității Topa Mică.

Din primele cercetări a reieșit faptul că, un camion încărcat cu porci, condus de un bărbat de 51 de ani, din județul Alba, care circula dinspre Zalău înspre Cluj, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, ulterior răsturnându-se pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier bărbatul de 51 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News