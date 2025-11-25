Când vor fi repetiții pentru parada militară de Ziua Națională de la Alba Iulia. Restricții de circulație în municipiu

Sâmbătă, 29 noiembrie, vor fi repetiții pentru parada militară de la Alba Iulia din 1 Decembrie. Forțele militare și autospecialele de luptă vor parcurge traseul pregătit pentru evenimentul de luni, de Ziua Națională.

Repetițiile sunt programate să se desfășoare în intervalul orar 12.30-16.30. Dacă vor fi condiții meteo favorabile, va fi și survol aerian, cu elicoptere și avioane.

Traseul pe care se vor deplasa coloanele militare include Bulevardul Încoronării, Bulevardul 1 Decembrie, străzile Horea și Aurel Vlaicu, Calea Moților, străzile Nicolae Bălcescu, Decebal și Octavian Goga. Pe aceste artere vor fi restricții de circulație, pentru a permite desfășurarea repetițiilor.

Detaliile organizatorice urmează să fie transmise de primărie. Restricții de circulație vor fi și duminică, 30 noiembrie, dar și luni, 1 Decembrie, pentru desfășurarea evenimentelor de Ziua Națională.

Deocamdată, pe lângă forțele militare române, cele ale Ministerului Afacerilor Interne (Poliție, ISU, Jandarmerie), SRI, au confirmat prezența și militari polonezi dislocați în România (un pluton).

Parada militară de la Alba Iulia este programată luni, de la ora 14.00, pe Bulevardul 1 Decembrie din municipiu.

Vezi integral: PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii

Primarul Gabriel Pleșa a spus că la evenimentele de Ziua Națională ar urma să fie prezenți premierul Ilie Bolojan și președintele Senatului, Mircea Abrudean. Invitații au fost transmise și președintelui României, Nicușor Dan, care însă va participa la ceremonia de la București și președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, dar și președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.

