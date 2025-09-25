Connect with us

Doliu în Biserica Greco–Catolică din România. Arhiepiscopul Major, Cardinalul Lucian Mureșan, a decedat

Publicat

acum 4 minute

Reprezentanții Bisericii Greco–Catolice din România au anunțat că Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a trecut la Domnul joi, la ora 13:20, la vârsta de 94 de ani.

„Toți cei care l-au cunoscut pe Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, episcopi, preoți, persoane consacrate și credincioși, înalță rugăciuni pentru odihna sufletului blândului slujitor al Domnului, cu credință în Mântuitorul nostru Isus Cristos, Cel Înviat a treia zi.

Vom reveni cu detalii legate de funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan”, a transmis Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.

Ultimele articole pe alba24
