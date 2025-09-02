Connect with us

Economie

Carduri de energie 2025: când vor fi distribuite voucherele. Ce spune ministrul Energiei despre creșterea facturilor

Publicat

acum 4 secunde

Carduri de energie 2025: Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că vouchere de 50 lei vor acoperi până la 70% din creșterea facturilor la energie electrică. Acestea sunt primite de către persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei.

Cardurile vor fi distribuite de Ministerul Muncii și Poșta Română în luna septembrie.

„Deja avem trei oferte care sunt sub prețul plafonat.

(…) în prima săptămână, după preluarea mandatului, știind că la 1 iulie va fi eliminată schema de plafonare a prețului la energia electrică și automat, pentru foarte mulți consumatori care aveau prețul plafonat la 0,68 lei per kWh, să aibă o creștere foarte mare a prețului, am instituit acea schemă de ajutor.

Persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi acel voucher în valoare de 50 lei, platforma informatică a fost livrată la timp, operatorii de furnizare au venit cu actualizări în propriile sisteme informatice, cu acel cod de bară pe fiecare factură, pentru a putea face operațional acest sistem”, spune Bogdan Ivan, citat de Mediafax.

Carduri de energie 2025: distribuire și acoperire creșteri facturi

El subliniază că Ministerul Muncii, împreună Poșta Română, operaționalizează sistemul și vor trimite cardurile în cursul lunii septembrie.

„Dar ce e foarte important e că acei oameni care aveau înainte facturile 60-70 de lei în urma schemei de plafonare care a fost eliminată la 1 iulie, cu o decizie luată în anul 2024, ca să fie foarte clar, vor avea o creștere la aproximativ 130-140 de lei, cei 50 de lei acordați prin aceste vouchere vor acoperi aproximativ 60-70% din această creștere pentru consumatorii cu venituri mici. Deci, depinde foarte mult de data la care s-au înscris în platforma informatică, atât beneficiarii cât și dacă cei de la primărie sau de la Poșta, i-au înscris în platforma informatică.

În momentul de față acest contract este gestionat de către Ministerul Muncii și Poșta Română. Știu că ei lucrează aplicat, nu vreau să sune a fugă de răspundere, dar ceea ce a trebuit să facem, să instituim această schemă, să pregătim aplicația informatică, să avem legătură cu operatorii care să își actualizeze sistemele informatice pentru acest mecanism am făcut deja. Acum am toată încrederea în colegii mei de la Ministerul Muncii că știu ce au de făcut și că vor trimite la timp aceste vouchere pentru ca oamenii să-și poată pătiri la timp facturile, fără penalități”, încheie Ivan.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 4 secunde

Carduri de energie 2025: când vor fi distribuite voucherele. Ce spune ministrul Energiei despre creșterea facturilor
birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 29 de minute

Primăriile din Alba care scapă de concedieri. Pe cine ocolește valul reducerilor de personal anunțat de Guvernul Bolojan
Evenimentacum 51 de minute

Reguli noi la comerțul cu animale. DSVSA Alba: Achiziția fără documente anulează despăgubirile în caz de boală și aduce amenzi
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 19 ore

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 29 de minute

Primăriile din Alba care scapă de concedieri. Pe cine ocolește valul reducerilor de personal anunțat de Guvernul Bolojan
Administrațieacum 3 ore

Câți bugetari din Alba trebuie concediați. Sunt vizate posturi ocupate din 49 de primării din județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 secunde

Carduri de energie 2025: când vor fi distribuite voucherele. Ce spune ministrul Energiei despre creșterea facturilor
Economieacum 5 ore

Locuri de muncă în Alba: 543 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 4 ore

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 19 ore

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

plinko jocuri reguli joc
Sportacum 2 ore

Cum se joacă Plinko? Reguli și strategii (P)
Evenimentacum 22 de ore

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

Vremea în luna septembrie 2025: zile calde, dar și perioade cu ploi sau furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Evenimentacum 24 de ore

Inspire Cinema Alba Iulia se închide de la 1 septembrie, temporar: Alba nu mai are nici o sală de proiecție. Care este motivul
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 3 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 5 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Sindicatele propun boicotarea activităților didactice în școli: profesorii să prezinte titlurile lecțiilor, dar să nu le predea
Educațieacum 17 ore

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026
Mai mult din Educatie