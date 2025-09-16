Carduri de energie 2025: cererile pentru tichete de 50 de lei aferente perioadei iulie-august se pot depune până în 27 septembrie

Carduri de energie 2025: Cererile pentru obținerea tichetului de energie, în valoare de 50 de lei, destinat plății facturilor de energie electrică din lunile iulie și august, pot fi depuse prin aplicație, până în 27 septembrie 2025.

Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), cererile se pot depune online, în aplicație sau la oficiile poștale și la primării.

Vezi Carduri de energie 2025: ghid complet pentru ajutorul de la stat de 50 de lei pe lună privind achitarea facturilor la energie

Reprezentanții ANPIS recomandă depunerea cererilor cât mai repede, pentru a nu pierde sprijinul pentru plata facturilor din iulie, august 2025.

Carduri de energie 2025. Cum se completează cererea

Informațiile pe care trebuie să le introduceți în cerere fac referire la datele de identificare ale solicitantului, respectiv ale membrilor familiei, iar, după caz, informații privind veniturile.

Excepție fac beneficiarii de pensie din sistemul național de pensii, care nu trebuie să menționeze în cerere veniturile, deoarece aceste date sunt transmise de către Casa Națională de Pensii Publice.

Codul POD al locului de consum pentru care se solicită sprijinul, precum și codul de client al contractului de energie electrică sunt, de asemenea, informații importante care se introduc în cerere.

Aceste date se regăsesc pe factura emisă de către fiecare furnizor de energie electrică.

„Recomandăm o atenție deosebită în completarea corectă a solicitării cu informațiile menționate mai sus, astfel încât să nu fie invalidată cererea (de exemplu, utilizarea diacriticelor este necesară, întâi numele, apoi prenumele, CNP-ul format din 13 cifre etc.).

Având în vedere aspectele precizate mai sus, completarea cererii nu creează dificultăți, iar corectitudinea datelor înscrise în solicitare conduce către obținerea facilă a sprijinului pentru plata facturilor de energie electrică”, adaugă ANPIS.

Cetățenii sunt încurajați să acceseze acest tip de ajutor.

Carduri de energie 2025. Beneficiari

De acest sprijin financiar pot beneficia:

persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Informații suplimentare și asistență privind procesul de solicitare și utilizare a tichetului de energie pot fi obținute la

Call-center ANPIS: 021.93.09

e-mail: sprijinenergie@mmanpis.ro.

