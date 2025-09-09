Carduri de energie 2025: ghid complet pentru ajutorul de la stat de 50 de lei pe lună privind achitarea facturilor la energie

Carduri de energie 2025: ajutorul oferit de stat, în valoare de 50 de lei, pentru categorii de persoane vulnerabile, poate fi obținut o singură dată pe lună, pentru plata facturilor la energie.

Dintre cei 2,1 milioane de beneficiari estimați de autorități, mai puțin de un sfert s-au înscris, deocamdată, pentru obținerea sprijinului de stat. Procedura a fost anunțată de minister. Aplicația informatică destinată acordării voucherelor de plată a facturilor la energie (EPIDS) este funcțională din 20 august.

Chiar dacă înregistrarea în aplicație este o condiție obligatorie, persoanele pot completa și cereri scrise, la sediile primăriilor sau la poștă, în localitatea în care solicitantul are punctul de consum. După completarea cererii tipărite, reprezentanții acestor instituții îi vor înregistra în aplicație pe cei care solicită ajutorul financiar.

Pentru facturile din lunile iulie și august, ajutorul trebuie cerut până cel târziu în 27 septembrie. După această dată, se pot depune cereri doar pentru luna curentă.

Carduri de energie 2025. Cine poate primi 50 de lei pe lună

Cardurile de energie se acordă pentru:

persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei

familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem. Nu este necesar ca aceștia să depună cerere.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Carduri de energie 2025. Cum se depune cererea

Cererea pentru ajutorul de stat de 50 de lei pe lună se depune:

prin înregistrare în platforma/aplicația ePIDS (Ministerul Muncii), AICI, de către titular sau o persoană desemnată de acesta

sau

la oficiul poștal, unde beneficiarul primește o cerere tipărită (formular) și o completează

sau

la primăria din localitatea unde este locul de consum/domiciliul, se completează cerere tipărită

Cererea se depune/înregistrează o singură dată, pentru perioada până la 31 martie 2026. Platforma verifică lunar dacă sunt îndeplinite condițiile. Dacă solicitantul își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, acesta trebuie să depună o nouă cerere cu datele actualizate.

Odată cu înscrierea în platforma online/aplicație, datele sunt verificate automat și cererea este validată sau invalidată, în funcție de încadrarea în condițiile de acordare a ajutorului.

Platforma poate fi accesată de pe orice dispozitiv conectat la internet: laptop, calculator, telefon mobil, tabletă. Nu este necesară descărcarea aplicației.

Carduri de energie 2025. Ce sunt și cum pot fi folosite

După ce beneficiarul a depus/înregistrat cererea și aceasta a fost validată (a îndeplinit condițiile), primește un tichet în valoare de 50 de lei pe lună. Poate primi tichetul online (în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro).

Banii sunt se dau în numerar și nu se virează în cont bancar.

Cu acest tichet, cu factura la energie și cu buletinul, beneficiarul merge la poștă și plătește factura. Tichetele acoperă doar o parte din valoarea facturii.

Indiferent dacă solicitarea a fost înregistrată direct de beneficiar în aplicație sau de un reprezentant al primăriei/poștei pentru acesta, tichetele se acordă astfel:

pentru cereri înregistrate în aplicație până în 27 septembrie – ajutorul se acordă pentru lunile iulie și august (100 lei în total)

pentru cereri înregistrate în aplicație în perioada 28 –30 septembrie 2025, sprijinul se acordă pentru facturi din luna septembrie 2025. Nu nu se mai acordă pentru lunile iulie și august 2025. Tichetul electronic de energie va fi încărcat în luna octombrie

pentru cereri introduse în aplicația EPIDS începând cu luna octombrie 2025, sprijinul se acordă exclusiv din luna depunerii solicitării

Tichetul poate fi folosit doar pentru plata facturii la energie, potrivit Ministerului Muncii. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

Nu poate fi transferat altei persoane, nu poate fi vândut sau utilizat pentru altă adresă.

Carduri de energie 2025. Cât timp sunt valabile

Cardurile de energie sunt valabile până în 31 martie 2026. Adică sumele se acordă lunar, pe baza cererilor înregistrate, până la data menționată.

Pentru informații suplimentare și asistență, cetățenii au la dispoziție numărul de Call-center 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro.

