Carduri educaționale 2025: când vor încărcate tichetele sociale pe suport electronic. Anunțul ministrului Educației

Carduri educaționale 2025: Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că în luna noiembrie vor fi încărcate cardurile educaționale.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în valoare de 500 de lei sunt acordate preșcolarilor și elevilor dezavantajați.

Acesta precizează că încărcarea cardurilor educaționale se va face în două etape:

pentru elevii care dețin deja carduri, în luna noiembrie

pentru elevii care primesc carduri noi, alocarea sumelor se va face în decembrie 2025, după emiterea noilor carduri.

Potrivit datelor actualizate, citate de edupedu.ro, 666.373 de elevi defavorizați ar beneficia de tichete, fiind suplimentat bugetul pentru acest an școlar.

Cardurile educaționale trebuie utilizate exclusiv pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.

