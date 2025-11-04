Care este salariul mediu brut pe lună în Alba și cât rămâne în mână. Datele statistice

Angajații din Alba câștigă un salariu mediu brut de peste 7.600 de lei pe lună, potrivit statisticilor oficiale transmise marți de Direcția Regională de Statistică Alba.

Efectivul de salariaţi înregistrat în judeţul Alba la sfârşitul lunii august 2025 a fost de 102.020 persoane (1,8% din total ţară, 5.786.253 salariati), în scadere faţă de luna anterioară cu 263 persoane (-0,3%) și in crestere cu 942 persoane față de luna corespunzatoare din anul 2024 (+0,9%).

În luna august 2025 câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţ a fost de 7.670 lei, cu 248 lei mai mic decat cel înregistrat în luna anterioară (-3,1%) și mai mare cu 271 lei (+3,7%) față de luna august 2024.

Câştigul salarial mediu net în aceasta lună a fost de 4.608 lei, mai mic cu 166 lei (-3,5%) decât în luna anterioară și mai mare cu 6 lei (+0,1%) față de luna august 2024.

Castiguri salariale nete peste media înregistrată la nivel de județ au realizat salariații din industrie și construcții (4649 lei) și cei din agricultură și silvicultură ( 4641 lei).

Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna august 2025 (4608 lei), poziţionează judeţul pe locul 18 la nivel național, în ierarhia judeţelor ordonate descrescător și locul 4 la nivelul Regiunii Centru.

Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna august 2025 câştigul salarial a fost mai mic: câştigul salarial mediu brut cu 1332 lei, iar câştigul salarial mediu net cu 779 lei.

Indicele câştigului salarial real în luna august 2025 faţă de luna anterioară a fost de 94,54%, iar față de luna corespunzătoare din anul precedent de 91,15%.

