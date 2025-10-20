Eveniment
Care va fi noua conducere PSD, în echipa lui Sorin Grindeanu. Condiția pe care o pune AUR pentru guvern cu PSD
Viitoarea conducere a Partidului Social Democrat va fi aleasă la congresul partidului din 7 noiembrie. Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat pentru funcția de președinte PSD.
Acesta și-a depus candidatura, iar în scrisoarea de intenție susține că este nevoie de întoarcerea la valorile tradiționale ale social-democrației. Acesta precizează că va pune accent pe politici publice coerente și recredibilizarea PSD în fața electoratului.
„Doar în acest mod, vom redeveni prima opțiune a românilor dezamăgiți de politicile de austeritate ale dreptei și, mai ales, a celor care au înțeles pericolul ascuns în opțiunile extremiste”, afirmă acesta, citat de antena3.ro.
Echipa de conducere PSD propusă de Sorin Grindeanu
Prim-vicepreședinți:
- Bogdan-Gruia Ivan
- Victor Negrescu
- Marius Oprescu
- Ionuț-Florin Pucheanu
- Corneliu Ștefan
Vicepreședinți:
- Daniel Băluță
- Adrian-Dragoș Benea
- Gheorghe Cârciu
- Francisk-Iulian Chiriac
- Mihnea Cosmin Costoiu
- Vasile Sebastian Dîncu
- Andrei Dolineaschi
- Marius-Alexandru Dunca
- Doina Elena Fedorovici
- Gabriela Firea
- Adrian-Ionuț Gâdea
- Aladin-Gigi Georgescu
- Dumitrița Gliga
- Romeo-Daniel Lungu
- Silvia-Claudia Mihalcea
- Laurențiu Nistor
- Constantin Rădulescu
- Gheorghe Șoldan
- Adriana-Diana Tușa
- Gabriel-Valer Zetea
Condiția anunțată de George Simion pentru ca AUR să faă guvern cu PSD
Președintele AUR, George Simion, a afirmat, luni, că va susține orice coaliție de guvernare avându-l ca premier pe Călin Georgescu, fără ‘a avea pretenții’ ca AUR să facă parte din respectiva formulă de guvernare.
”Noi nu dorim să intrăm la guvernare cu aceste forțe care au anulat alegerile din România. Ca măsură reparatorie față de anularea alegerilor, față de ce a pățit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunțat susținerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliții, fără a avea pretenții pentru ca noi să facem parte din respectiva formulă de guvernare, deși pentru toate funcțiile importante din statul român avem oameni capabili, oameni pregătiți în toate domeniile, așa cum cred că s-a și observat în ultima vreme”, a afirmat Simion, la Senat, potrivit Agerpres.
Întrebat dacă AUR ar face alianță cu PSD în condițiile enunțate, Simion a spus: ”E valabil și pentru celelalte forțe politice dacă ar face acest gest”.
