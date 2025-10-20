Care va fi noua conducere PSD, în echipa lui Sorin Grindeanu. Condiția pe care o pune AUR pentru guvern cu PSD

Viitoarea conducere a Partidului Social Democrat va fi aleasă la congresul partidului din 7 noiembrie. Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat pentru funcția de președinte PSD.

Acesta și-a depus candidatura, iar în scrisoarea de intenție susține că este nevoie de întoarcerea la valorile tradiționale ale social-democrației. Acesta precizează că va pune accent pe politici publice coerente și recredibilizarea PSD în fața electoratului.

„Doar în acest mod, vom redeveni prima opțiune a românilor dezamăgiți de politicile de austeritate ale dreptei și, mai ales, a celor care au înțeles pericolul ascuns în opțiunile extremiste”, afirmă acesta, citat de antena3.ro.

Echipa de conducere PSD propusă de Sorin Grindeanu

Prim-vicepreședinți:

Bogdan-Gruia Ivan

Victor Negrescu

Marius Oprescu

Ionuț-Florin Pucheanu

Corneliu Ștefan

Vicepreședinți:

Daniel Băluță

Adrian-Dragoș Benea

Gheorghe Cârciu

Francisk-Iulian Chiriac

Mihnea Cosmin Costoiu

Vasile Sebastian Dîncu

Andrei Dolineaschi

Marius-Alexandru Dunca

Doina Elena Fedorovici

Gabriela Firea

Adrian-Ionuț Gâdea

Aladin-Gigi Georgescu

Dumitrița Gliga

Romeo-Daniel Lungu

Silvia-Claudia Mihalcea

Laurențiu Nistor

Constantin Rădulescu

Gheorghe Șoldan

Adriana-Diana Tușa

Gabriel-Valer Zetea

Condiția anunțată de George Simion pentru ca AUR să faă guvern cu PSD

Președintele AUR, George Simion, a afirmat, luni, că va susține orice coaliție de guvernare avându-l ca premier pe Călin Georgescu, fără ‘a avea pretenții’ ca AUR să facă parte din respectiva formulă de guvernare.

”Noi nu dorim să intrăm la guvernare cu aceste forțe care au anulat alegerile din România. Ca măsură reparatorie față de anularea alegerilor, față de ce a pățit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunțat susținerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliții, fără a avea pretenții pentru ca noi să facem parte din respectiva formulă de guvernare, deși pentru toate funcțiile importante din statul român avem oameni capabili, oameni pregătiți în toate domeniile, așa cum cred că s-a și observat în ultima vreme”, a afirmat Simion, la Senat, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă AUR ar face alianță cu PSD în condițiile enunțate, Simion a spus: ”E valabil și pentru celelalte forțe politice dacă ar face acest gest”.

