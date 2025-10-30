Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Ocna Mureș. Raftul bibliotecii, deschis din 3 noiembrie

Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba deschide luni, 3 noiembrie, un punct de carte la Ocna Mureș. Raftul bibliotecii va fi inaugurat de la ora 17.00, la Casa de Cultură „Ion Sângereanu” din Ocna Mureș.

În cadrul evenimentului va avea loc și festivitatea de premiere a elevilor înscriși la Concursul de recitare „Ion Sângereanu”.

La inaugurare vor participa Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș; Silvan Stâncel, managerul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, Teodora Victoratos, directoarea Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Ocna Mureș; Aurora Stanciu, directoarea Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureș, cadre didactice, bibliotecari, elevi, membrii cercului de lectură și membrii ai comunității, iubitori de carte și lectură.

Va fi semnat în cadru oficial un parteneriat pe termen lung între Primăria Orașului Ocna Mureș și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

Ulterior se va desfășura festivitatea de premiere a elevilor participanți la Concursul de recitare „Ion Sângereanu”. Concursul a vizat familiarizarea elevilor cu opera poetică a scriitorului ocnamureșean.

Evenimentele sunt organizate de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Primăria Orașului Ocna Mureș și cu Casa de Cultură „Ion Sângereanu” Ocna Mureș

