Casa cantorului Bisericii Unitariene din Roșia Montană va fi restaurată. Cât vor costa lucrările la monumentul istoric

Casa cantorului Bisericii Unitariene din Roșia Montană va fi restaurată. Episcopia Unitariană a lansat pe 16 septembrie, în platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru execuția lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Conservare – restaurare Casa Cantorului, Parohia Unitariană Roșia Montană, Nr. 390”.

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la 2.489.246,72 lei, fără TVA.

Proiectul urmărește restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a acestui monumentului istoric – Casa Cantorului Unitarian din Roșia Montană – ținând cont de importanța sa deosebită din punct de vedere istoric și cultural, precum și de rolul central pe care îl ocupă în viața comunității locale.

Proiectul de restaurare și consolidare a Bisericii Unitariene din Roșia Montană are ca scop refacerea și protejarea acestui monument istoric de categoria B, cod LMI: AB-II-m-B-00296.

Lucrările incluse în proiect vizează consolidarea structurii clădirii, restaurarea componentelor arhitecturale și artistice valoroase, precum și refacerea acoperișului și a turnului deteriorat.

De asemenea, se vor executa lucrări de reabilitare a fațadelor, înlocuirea instalațiilor și amenajarea terenului din jurul bisericii, în conformitate cu reglementările legale privind protejarea patrimoniului cultural.

Proiectul va contribui la conservarea patrimoniului istoric local și va asigura un cadru mai sigur și accesibil pentru enoriași și vizitatori.

Potrivit documentației, la nivelul parterului funcționează un bar și magazin în trei dintre cele cinci încăperi, iar două sunt utilizate ca garaje. La etaj funcționează o locuinţă compusă din cinci încăperi, trei spaţii anexă și un hol.

Descrierea imobilului. Caracteristici arhitecturale, constructive şi urbanistice

Construcţia a fost edificată în 1872, iar la finalul secolului ala XIX-lea au fost realizate reparații locale ale sistemului de acoperirea al spaţiilor de la parter (probabil introducerea planșeului din lemn în camera de colt, respectiv pe bolțișoare în camera diametral opusă celei situate pe colț).

Împreună cu celelalte edificii grupate în jurul bisericii unitariene — Casa Parohială (nr. 391) şi Casa Clopotarului (nr. 553) — Casa Cantorială participă la o grupare care descrie o particularitate urbanistică importantă a Roşiei Montane: organizarea în nuclee confesionale.

Aşezată în punctul de convergenţă, în partea din amonte a Pieţei, a străzii Brazi (denumită local și „Strada Siciliană”) şi a unei ulițe care conduce spre Biserica Romano-Catolică, casa se distinge printr-o serie de particularităţi urbanistice şi arhitecturale: închide spaţiul Pieţei şi în acelaşi timp se deschide spre acest spaţiu, prin teşirea colţului şi dispunerea oblică a principalului acces la parter, artificiu prin care se asigură spaţiilor comerciale o maximă comunicare, în trei direcţii, cu strada şi târgul.

Casa închide perspectiva ascendentă creată de fronturile Pieţei în direcţia acestui nod al reţelei stradale.

Modelul tradiţional, al casei cu pivniţă boltită suprapusă de două sau trei camere înşiruite de-a lungul unui târnaţ, este în acest caz prelucrat pentru a răspunde orientării duble, către cele două străzi şi unei distribuţii interioare mai complexe.

Chiar şi în această situaţie târnaţul, deşi nu mai asigură accesul în fiecare încăpere, rămâne un element structurant al laturii dinspre curte.

Rolul compoziţional atribuit acestui element este în mod direct subliniat de prelucrarea elementelor dulghereşti, în special a stâlpilor ciopliţi în forma unor coloane clasicizante cu fus galbat, capiteluri surmontate de abace şi baze cu două toruri.

La nivelul parterului, spaţiile interioare laterale conservă boltirile originare din piatră, străpunse de penetraţii în dreptul uşilor şi ferestrelor.

Bolta încăperii principale, dinspre Piaţă, a fost înlocuită cu un planșeu din lemn. iar încăperea din colțul opus spre curte este acoperită cu bolţişoare de cărămidă pe grinzi metalice.

În prezent decorul clasicizant al fațadelor principale orientate spre spațiul public este în totalitate înlăturat.

Imaginile istorice descriu însă o organizare arhitecturală în două registre, cu cornișă evazată și pilaștri bosați care rimau câmpul registrului superior.

Intervenţiile se vor concentra pe operaţiuni de conservare-restaurare a elementelor originare, eliminarea intervențiilor nocive, restituirea volumetriei istorice originare și introducerea în interiorul acesteia a unor spaţii necesare funcționării la standarde contemporane a clădirii.

Elementele caracteristice ale structurii compoziționale vor fi menţinute (cele originare conservate) și vor fi restaurate cele compromise de intervențiile necorespunzătoare. Decoraţia

arhitecturală exterioară și elementele multiplelor faze istorice vor fi restituite.

