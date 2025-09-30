Câștigul salarial mediu net a crescut în 2024: în ce domenii au câștigat bărbații mai mult decât femeile. Date INS

A crescut câștigul salarial mediu net la nivel național în anul 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) publicate recent.

Astfel, câștigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naționale în 2024 a fost 8.061 lei, cu 14,5% (+1.019 lei) mai mare față de 2023, în timp ce câștigul mediu net a ajuns la 4.959 lei, în creștere cu 12,4% (+547 lei) comparativ cu anul precedent, scrie Agerpres.

Cele mai mari valori ale câștigurilor salariale medii nete lunare realizate în anul 2024, comparativ cu media pe economie, s-au înregistrat în următoarele activități economice:

informații și comunicații (+90,1%),

intermedieri financiare și asigurări (+63,6%),

producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+58,0%),

administrație publică (+45,2%),

industria extractivă (+38,9%).

Pe de altă parte, cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu net lunar comparativ cu valoarea medie pe economie s-au înregistrat în următoarele activități economice:

hoteluri și restaurante (-40,8%),

alte activități de servicii (-34,7%),

tranzacții imobiliare (-25,4%),

activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-21,2%),

agricultură, silvicultură și pescuit (-19,9%),

activități de spectacole, culturale și recreative (-19,3%).

Potrivit datelor INS, pentru anul 2024, indicele câștigului salarial real (exprimat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum al populației) a fost 248,9% față de anul 1990, mai mare cu 15,1 puncte procentuale față de anul precedent.

Cât au câștigat femeile în comparație cu bărbații

Astfel, salariații femei au câștigat în medie, în expresie brută, cu 3,6% mai puțin decât salariații bărbați, realizând un câștig salarial mediu brut lunar de 7.907 lei (față de 8201 lei al salariaților bărbați).

În expresie netă, salariații femei au câștigat cu 5,4%, respectiv cu 275 lei/lună mai puțin decât salariații bărbați (4815 lei câștigul salarial mediu net al salariaților femei, față de 5.090 lei al salariaților bărbați).

Statistica arată că salariații bărbați au realizat câștiguri salariale medii nete lunare mai ridicate decât cele ale salariaților femei în majoritatea activităților economice, iar cele mai semnificative diferențe s-au regăsit în:

intermedieri financiare și asigurări (39,4%),

industria prelucrătoare (21,2%),

informații și comunicații (17,2%),

alte activități de servicii (16,2%), respectiv în comerț cu ridicata și cu amănuntul;

repararea autovehiculelor și motocicletelor (13,8%).

Câștigul salarial mediu net lunar, sub media pe economie în 36 de județe

Astfel, potrivit Agerpres, cele mai scăzute câștiguri salariale medii nete lunare s-au înregistrat în județele:

Teleorman (3822 lei, cu 22,9% mai puțin decât media pe economie),

Vâlcea (3.881 lei, cu 21,7% mai puțin decât media pe economie),

Vrancea (3890 lei, cu 21,6% mai puțin decât media pe economie),

Covasna (3896 lei, cu 21,4% mai puțin decât media pe economie).

La polul opus, cu cele mai ridicate valori ale câștigurilor salariale medii nete lunare s-au situat:

Municipiul București (6.730 lei, cu 35,7% peste media pe economie),

Cluj (5.921 lei, cu 19,4% peste media pe economie),

Timiș (5.508 lei, cu 11,1% peste media pe economie),

Iași (5.098 lei, cu 2,8% peste media pe economie),

Ilfov (5.060 lei, cu 2,0% peste media pe economie),

Brașov (5.019 lei, cu 1,2% peste media pe economie).

Potrivit datelor INS, costul mediu lunar al forței de muncă în anul 2024 a fost 8.439 lei/salariat, mai mult cu 14,4% comparativ cu anul precedent.

Costul mediu lunar a crescut în toate activitățile economice comparativ cu anul precedent, cu excepția industriei extractive, unde s-a înregistrat o scădere cu 4,7%.

Cele mai semnificative creșteri au fost în învățământ

Cele mai importante creșteri ale costului mediu lunar s-au regăsit în:

învățământ (+24,1%),

construcții (+19,2%),

distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+16%),

alte activități de servicii (+15,6%),

în industria prelucrătoare și hoteluri și restaurante (+15% pentru fiecare în parte).

„În vederea sprijinirii unităților economico-sociale au fost acordate transferuri de la bugetul statului către angajator pentru timpul nelucrat (în caz de șomaj tehnic din inițiativa angajatorului, reducerea temporară a timpului de lucru, supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ), respectiv pentru stimularea ocupării forței de muncă prin (re)încadrarea în muncă a anumitor categorii de persoane (de exemplu: absolvenți, șomeri).

Ponderea acestor transferuri în totalul cheltuielilor cu forța de muncă (cheltuieli directe și cheltuieli indirecte) a fost mai redusă comparativ cu cea din anul precedent, cu diferențe moderate pe activități economice.

Astfel, cele mai mari sume aferente transferurilor de la bugetul statului s-au regăsit în industria prelucrătoare, activități de servicii administrative și activități de servicii suport, construcții, comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv hoteluri și restaurante”, potrivit INS.

Totodată, comparativ cu media pe economie, costul mediu lunar a fost semnificativ mai ridicat în activitățile economice de informații și comunicații (+86,2%), intermedieri financiare și asigurări (+67,7%), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+65,0%), industria extractivă (+24,9%), respectiv activități profesionale, științifice și tehnice (+20,4%).

Cele mai relevante valori ale costului mediu lunar situate sub media pe economie s-au înregistrat în activitățile economice din hoteluri și restaurante (-41,5%), alte activități de servicii (-34,6%), agricultură, silvicultură și pescuit (-24,8%), tranzacții imobiliare (-23,7%), respectiv activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-21,0%).

Numărul mediu al salariaților în 2024

În anul 2024, numărul mediu al salariaților a fost 5,45 milioane persoane. Numărul mediu al salariaților a crescut pe parcursul anului 2024 cu 88.200 persoane comparativ cu anul precedent, ca urmare a extinderii activității anumitor unități economico-sociale.

Numărul mediu al salariaților bărbați a predominat ca și în anii precedenți, reprezentând 52,4% din totalul salariaților (respectiv 2,86 milioane de persoane).

Comparativ cu anul anterior, numărul mediu al salariaților bărbați a crescut cu 69.800 persoane.

Potrivit statisticii, repartizarea salariaților pe sectoare economice a arătat că majoritatea s-au regăsit în sectorul terțiar (64,6%) (44,3% în servicii comerciale, iar 20,3% în servicii sociale).

În sectorul secundar (industrie și construcții) au lucrat 33% dintre salariați, iar în cel primar (agricultură, silvicultură și pescuit) doar 2,4%.

