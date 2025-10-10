Cât câștigă Nicolae Stanciu la Genoa și câți bani îi rămân după taxe. Detalii despre salarii, oferite de presa italiană

Cât câștigă Nicolae Stanciu la Genoa: Presa italiană a făcut publice detaliile complete ale salariilor de la Genoa, echipa în care Dan Șucu deține 77% din acțiuni și unde evoluează căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu.

Cifrele oferă o imagine clară asupra politicii salariale a clubului italian și asupra locului pe care îl ocupă mijlocașul român în ierarhia financiară a lotului.

Conform Tuttomercatoweb, care citează site-ul Capology.com, căpitanul naționalei României, fotbalistul din Alba Iulia Nicolae Stanciu, încasează 1,5 milioane de euro brut pe sezon (aproximativ 800.000 de euro net), sumă care îl plasează în zona mediană a lotului.

Stanciu ocupă locul 5 în topul celor mai bine plătiți jucători de la Genoa, aflându-se la jumătatea distanței dintre vârfurile salariale și jucătorii cu contracte mai modeste din lot.

După taxe, jurnaliștii italieni estimează că Stanciu rămâne ”în mână” cu aproximativ 800.000 de euro.

