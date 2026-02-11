Închidere firmă 2026: Ce acte sunt necesare pentru radierea voluntară a unui SRL

Închidere firmă 2026: Ce acte sunt necesare pentru radierea unui SRL. Procedura nu este complicată, dar presupune respectarea unor etape clare, atât la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), cât și la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Potrivit unor surse fiscale specializate, numărul firmelor radiate în 2026 a atins niveluri ridicate, iar procedura este frecvent întâlnită în practica contabilă și juridică.

Pentru anul în curs, legislația prevede reguli actualizate privind dizolvarea, lichidarea și radierea firmelor, precum și condiții suplimentare pentru firmele inactive.

Închidere firmă 2026: Etapele de radiere a unui SRL

Procesul de radiere a unui SRL presupune două etape principale:

Etapa I – Dizolvare și lichidare voluntară

Cerere de înregistrare a mențiunii de dizolvare/lichidare.

Hotărârea AGA sau Decizia Asociatului Unic de dizolvare și numire a lichidatorului (original).

Actul de identitate al lichidatorului (copie).

Specimenul de semnătură al lichidatorului.

Dovada achitării taxelor legale la Registrul Comerțului.

După înregistrarea dizolvării, decizia este publicată, iar părțile interesate pot formula opoziții în termen legal.

Etapa a II-a: Radierea finală

Documentele și formalitățile necesare pentru radiere la ONRC includ:

Cerere de înregistrare a radierii.

Certificatul de înregistrare și anexele (original).

Bilanțul de lichidare final.

Hotărârea de repartizare a activelor (după caz).

Certificat de atestare fiscală (emis de ANAF, care să ateste că nu există datorii).

Dovada achitării taxelor de radiere.

Important: Dacă firma are datorii, procedura de radiere voluntară nu poate fi finalizată. Procesul durează de obicei câteva luni, incluzând cele 30 de zile pentru opoziții după publicarea în Monitorul Oficial.

Ce prevede legea în 2026

Conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale:

Dizolvarea unei societăți poate fi contestată în termen legal de la publicarea în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului.

Numirea lichidatorului se face de către ONRC sau tribunal, iar acesta este scutit de anumite taxe.

După încheierea lichidării, lichidatorul depune situația finală și cererea de radiere pentru înregistrare.

Mai multe informații găsiți pe siteul ONRC.

Schimbări practice pentru 2026

Un element nou introdus prin Legea nr. 239/2025 prevede posibilitatea declarării ca inactive a firmelor în situații mai largi decât înainte, cum ar fi lipsa unui cont bancar în România sau neîndeplinirea obligației de depunere a situațiilor financiare într-un termen legal.

Firmele inactive sunt astfel declarate și pot fi ulterior dizolvate și radiate dacă nu revin în activitate într-un interval stabilit de lege

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News