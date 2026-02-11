Connect with us

Educație

Ziua Națională a Lecturii. Programul activităților organizate de Biblioteca Județeană Alba, în perioada 12-16 februarie

5 februarie: Ziua Internațională a Cititului Împreună

Publicat

acum O oră

Ziua Națională a Lecturii este sărbătorită în 15 februarie a fiecărui an. Cu acest prilej, Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba organizează o serie de activități pentru a marca importanța lecturii.

Activitățile se vor desfășura în perioada 12 – 16 februarie 2026, în locații diferite.

Ziua Națională a Lecturii. Programul activităților – Biblioteca Județeană Alba

Joi, 12 februarie

  • Orele 8.00-18.00: Ziua Națională a Lecturii în colecțiile bibliotecii: expoziţie de carte, în spațiul expozițional al  Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • Ora 10.00: Călătorie în Țara Poveștilor, lecturi interactive și jocuri, la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Alba Iulia
  • Ora 12.00: Recomandare de carte pentru copii (online)

Vineri, 13 februarie

  • Orele 8.00-18.00: Ziua Națională a Lecturii în colecțiile bibliotecii: expoziţie de carte, în spațiul expozițional al  Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
  • Ora 9.30: Coșulețul cu povești, lecturi interactive și jocuri la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Micești
  • Ora 11.00: Seniori prin anotimpurile culturii. Clubul de lectură al pensionarilor la centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia
  • Ora 12.00: Recomandare de carte pentru copii (online)
  • Orele 16.00 – 18.00: Clubul de lectură „Lucian Blaga” la sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

Sâmbătă, 14 februarie

  • Ora 10.00: Grigore Vieru în colecțiile bibliotecii. Expoziție de carte (online)
  • Ora 11.00: Grigore Vieru. Medalion literar (online)
  • Ora 12.00: Recomandare de carte pentru copii (online)
  • Ora 13.00: Omagiu lui Grigore Vieru. Depunere de flori la bustul lui Grigore Vieru, pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia și recitare de poezii
  • Ora 14.00: Grigore Vieru. Poezia zilei (online).

Duminică, 15 februarie

  • Ora 10.00 - Ziua Națională a Lecturii: semnificație (online)
  • Ora 12.00 - Ce citesc cititorii, recomandare de lectură (online)
  • Ora 14.00 Ziua Națională a Lecturii. Recomandare  de carte pentru copii (online)

Luni, 16 februarie

  • Orele 8.00 – 18.00: Ziua Națională a Lecturii în colecțiile bibliotecii, expoziţie de carte la Spațiul expozițonal al  Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
  • Ora 10.00: Prietenii lecturii, lecturi interactive și jocuri la Grădinița „Clopoțel” Alba Iulia
  • Ora 12.00 Recomandare de carte pentru copii (online).
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

5 februarie: Ziua Internațională a Cititului Împreună
Educațieacum O oră

Ziua Națională a Lecturii. Programul activităților organizate de Biblioteca Județeană Alba, în perioada 12-16 februarie
Economieacum 2 ore

Persoanele care au pensii mai mici 3.000 de lei ar putea primi ajutoare de la Guvern. Când ar putea fi acordată prima tranșă
Evenimentacum 3 ore

11 februarie: Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, funcțional la nivel național din 2005
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 24 de ore

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba în luna februarie 2026. Condiții, calendar concursuri
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Persoanele care au pensii mai mici 3.000 de lei ar putea primi ajutoare de la Guvern. Când ar putea fi acordată prima tranșă
Actualitateacum 11 ore

Stadiul pentru implementarea reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor, analizat de Guvern
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 17 ore

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 19 ore

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 ore

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 3 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

Garda Cetății Alba Carolina recrutează noi membri. Cine se poate alătura proiectului
Actualitateacum 14 ore

Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiștilor la program de 8 ore pe zi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum 3 zile

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 16 ore

Ce trebuie să știți dacă vreți să cumpărați bijuterii de Valentine’s Day. Cum să evitați produsele cu risc pentru sănătate
Evenimentacum 2 zile

Unele medicamente pot lipsi temporar din farmacii, în acest an. Ce spune Ministrul Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

5 februarie: Ziua Internațională a Cititului Împreună
Educațieacum O oră

Ziua Națională a Lecturii. Programul activităților organizate de Biblioteca Județeană Alba, în perioada 12-16 februarie
Educațieacum 15 ore

Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ, în 2026. A fost redus pragul salariilor nete până la care se acordă
Mai mult din Educatie