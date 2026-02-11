Educație
Ziua Națională a Lecturii. Programul activităților organizate de Biblioteca Județeană Alba, în perioada 12-16 februarie
Ziua Națională a Lecturii este sărbătorită în 15 februarie a fiecărui an. Cu acest prilej, Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba organizează o serie de activități pentru a marca importanța lecturii.
Activitățile se vor desfășura în perioada 12 – 16 februarie 2026, în locații diferite.
Ziua Națională a Lecturii. Programul activităților – Biblioteca Județeană Alba
Joi, 12 februarie
- Orele 8.00-18.00: Ziua Națională a Lecturii în colecțiile bibliotecii: expoziţie de carte, în spațiul expozițional al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
- Ora 10.00: Călătorie în Țara Poveștilor, lecturi interactive și jocuri, la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Alba Iulia
- Ora 12.00: Recomandare de carte pentru copii (online)
Vineri, 13 februarie
- Orele 8.00-18.00: Ziua Națională a Lecturii în colecțiile bibliotecii: expoziţie de carte, în spațiul expozițional al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
- Ora 9.30: Coșulețul cu povești, lecturi interactive și jocuri la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Micești
- Ora 11.00: Seniori prin anotimpurile culturii. Clubul de lectură al pensionarilor la centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia
- Ora 12.00: Recomandare de carte pentru copii (online)
- Orele 16.00 – 18.00: Clubul de lectură „Lucian Blaga” la sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba
Sâmbătă, 14 februarie
- Ora 10.00: Grigore Vieru în colecțiile bibliotecii. Expoziție de carte (online)
- Ora 11.00: Grigore Vieru. Medalion literar (online)
- Ora 12.00: Recomandare de carte pentru copii (online)
- Ora 13.00: Omagiu lui Grigore Vieru. Depunere de flori la bustul lui Grigore Vieru, pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia și recitare de poezii
- Ora 14.00: Grigore Vieru. Poezia zilei (online).
Duminică, 15 februarie
- Ora 10.00 - Ziua Națională a Lecturii: semnificație (online)
- Ora 12.00 - Ce citesc cititorii, recomandare de lectură (online)
- Ora 14.00 Ziua Națională a Lecturii. Recomandare de carte pentru copii (online)
Luni, 16 februarie
- Orele 8.00 – 18.00: Ziua Națională a Lecturii în colecțiile bibliotecii, expoziţie de carte la Spațiul expozițonal al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
- Ora 10.00: Prietenii lecturii, lecturi interactive și jocuri la Grădinița „Clopoțel” Alba Iulia
- Ora 12.00 Recomandare de carte pentru copii (online).
