Garda Cetății Alba Carolina recrutează noi membri. Cine se poate alătura proiectului

Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia a demarat o campanie de recrutare pentru Garda Cetății Alba Carolina, unul dintre cele mai cunoscute proiecte de reenactment istoric din România.

Inițiativa se adresează persoanelor pasionate de istorie și de activități culturale interactive, care își doresc să descopere trecutul orașului Alba Iulia într-un mod inedit, prin participarea la parade, ceremonii și evenimente desfășurate în interiorul Cetății Alba Carolina.

Potrivit anunțului, pot aplica persoane cu vârsta de minimum 16 ani, care sunt disponibile pentru repetiții periodice și pentru participarea la evenimente speciale organizate în Cetate.

De asemenea, candidații trebuie să își dorească să facă parte dintr-o echipă unită, dedicată și pasionată de istorie, capabilă să reprezinte Garda cu respect, responsabilitate și entuziasm în fața publicului.

Cei selectați vor avea ocazia să îmbrace uniforme de epocă și să contribuie activ la punerea în valoare a patrimoniului istoric, dând viață trecutului chiar în inima orașului Alba Iulia.

Persoanele interesate sunt invitate să completeze formularul de preselecție, urmând ca detaliile privind etapele următoare să fie comunicate ulterior de organizatori.

