Cât va costa centura de Sud-Vest din Alba Iulia. Va avea două pasaje, benzi dedicate pentru autobuze și piste de biciclete

Cât va costa centura de Sud-Vest din Alba Iulia. Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, în ședința din 30 octombrie, un proiect privind indicatorii tehnico-economici – faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – construire artera cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de Sud Vest a municipiului Alba Iulia – LOT 1 și LOT 2”.

Potrivit documentației, lucrările ar urma să coste peste 32,4 milioane de euro. Noua șosea va avea o lungime de aproape 2,6 km și va include două pasaje, respectiv peste strada Brândușei și strada Orlea. Artera va avea benzi dedicate pentru autobuze, piste de biciclete și trotuare.

Prin realizarea ambelor loturi se urmărește crearea unui culoar verde de mobilitate urbană, în zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia, din punctul de intersecție dintre strada Lalelelor cu strada Ion Lăncrăjan („zona Lidl”) cu punctul de intersecție dintre str. Viilor cu str. Ferdinand I („zona Lukoil”).

Artera cu rol de culoar verde de mobilitate va asigura continuitate și legătura cu benzile dedicate și pistele de biciclete realizate prin cele două proiecte de mobilitate urbană.

În prezent, conform documentației, mobilitatea în municipiul Alba Iulia este caracterizată de utilizarea intensivă a autoturismelor personale. Una dintre principalele cauze care conduc la încurajarea utilizării autoturismului este lipsa unor alternative reale de deplasare. În prezent, rețeaua de transport public deservește zona izolat și nu prezintă benzi dedicate pentru transportul public în zona amplasamentului.

La nivelul zonei analizate, nu există trotuare amenajate, piste de bicicletă sau spații verzi de aliniament. Infrastructura de acces existentă se află într-o stare precară și necesită reconfigurare.

Caracterul țesutului traversat de viitorul culoar de mobilitate este rezidențial în partea de nord și mixt (depoziare, industrie și rezidențial) în partea de sud și vest.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Alba Iulia, a fost identificată nevoia unui coridor ocolitor în zona sud-vestică a municipiului, care să conecteze Bulevardul Revoluției – strada Ion Lăncrăjan pe teritoriul sudic, în vederea relocării traficului din zona urbană în zona periferică și în vederea inchiderii inelului de centură.

Astfel, a fost propus coridorul sud-vestic în vederea facilizării conexiuni dintre Bulevardul Revoluției – strada Ion Lăncrăjan – bulevardul Ferdinand I – Șoseaua de Centură.

Totodată, pentru asigurarea elegibilității proiectului pentru finanțarea din surse nerambursabile, coridorul arterei de circulație de pe latura de sud-vest a municipiului, a fost împărțit în două loturi, astfel:

Lotul 1 – de la km 0+0,00 (Zona LIDL) până la km 2+300,00

Lotul 1 – cuprinde tronsonul dintre intersecția străzii Lalelelor cu strada Ion Lăncrăjan, spre sud, aproape de intersecția cu strada Izvor, (km 0+0,000 (zona Lidl) până la km 2+300.00). Traseul prezintă primii 2,30 km din întreg culoarul de mobilitate care are o lungime de 2,61 km.

Lotul 1 cuprinde o suprafață de 84.804 mp

Lotul 2 – de la km 2+300,00 până la km 2+582,44 (zona Lukoil)

Lotul 2 cuprinde continuarea Lotului 1, până la intersecția dintre strada Viilor cu Bdul Ferdinand I (km 2+300.00 până la km 2+582.44). Traseul prezintă următorii 0,30 km din întreg culoarul de mobilitate.

Lotul 2 are o suprafață de 13.828 mp.

Obiectivele specifice ale culoarului de mobilitate sunt:

Construirea a cca. 2,6 km infrastructură rutieră în zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: B-dul Revoluției 1989 intersecție cu str. Lalelelor – B-dul Ferdinand I (DN1);

Construirea a cca. 5,2 km pistă ciclabilă în zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: B-dul Revoluției 1989 intersecție cu str. Lalelelor – B-dul Ferdinand I (DN1);

Achiziția/construirea infrastructuri pentru combustibili alternativi: puncte de realimentare sau reîncărcare pentru mașinile electrice, de-a lungul amplasamentului (Lot 2).

Obiectivele specifice ale Lotului 1 sunt:

Construirea a cca. 2,3 km infrastructură rutieră în zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: B-dul Revoluției 1989 intersecție cu str. Lalelelor – către strada Viilor;

Construirea a cca. 4,6 km pistă ciclabilă în zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: B-dul Revoluției 1989 intersecție cu str. Lalelelor – B-dul Ferdinand I (DN1);

Obiectivele specifice ale Lotului 2 sunt:

Construirea a cca. 0,3 km infrastructură rutieră în zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: din zona străzii Viilor până la intersecția cu B-dul Ferdinand I (DN1);

Construirea a cca. 0,6 km pistă ciclabilă în zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: B-dul Revoluției 1989 intersecție cu str. Lalelelor – B-dul Ferdinand I (DN1);

Achiziția/construirea infrastructuri pentru combustibili alternativi: puncte de realimentare sau reîncărcare pentru mașinile electrice, de-a lungul amplasamentului;

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabilă și elementele auxiliare se vor monta guri de scurgere la marginea bordurilor și câte un colector pentru fiecare parte a străzii, urmând a fi evacuate într-un colector existent.

Valoarea investiției și durata estimată a lucrărilor

Valoarea de investiție a proiectului este estimată la 165.063.638,57 lei inclusiv TVA (peste 32,4 milioane de euro), din care:

142.986.965,40 lei inclusiv TVA – pentru Lotul 1

22.076.673,17 lei inclusiv TVA – pentru Lotul 2

Durata estimată de execuţie a Lotului 1 este de 24 de luni, iar cea a Lotului 2 de 6 luni.

Proiectul va fi depus în vederea finanțării în cadrul Programului Regiunea Centru, prin acțiunea 4.1. Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru – apel 2, OS 2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.

Infrastructura rutieră propusă

Infrastructura rutieră Lotul 1:

Lungime parte carosabilă – 2.300 ml

Suprafață parte carosabilă (inclusiv drumuri laterale) – 20.699 mp

Suprafață benzi dedicate BUS – 15.422 mp

Lungime bandă dedicată BUS – 4.404 ml

Lungime pistă biciclete, pistă sens unic (lățime variabilă: 1,7 m – 2,2 m) 4.700 ml

Suprafață pistă biciclete 9.960 mp

Suprafață trotuare (lățime variabilă: 2,0 – 2,5 m) 11.723 mp

Accese proprietăți: 709 mp

Infrastructura rutieră Lotul 2:

Lungime parte carosabilă – 314,51 ml

Suprafață parte carosabilă (inclusiv drumuri laterale) 4.162 mp

Suprafață benzi dedicate BUS – 1.606 mp

Lungime bandă dedicată BUS – 456 ml

Lungime pistă biciclete, pistă sens unic (lățime variabilă: 1,7 m – 2,2 m) – 660 ml

Suprafață pistă biciclete – 1.310 mp

Suprafață trotuare (lățime variabilă: 2,0 – 2,5 m) – 1.567 mp

Accese proprietăți – 952 mp

Suprafață parcare – 46 mp

Pasaj suprateran (Lotul 1)

Pasajul este cuprins pe sectorul între strada Lalelor și strada Roșia Montană care asigură traversarea peste strada Brândușei (km 0+575), respectiv strada Orlea (km 0+835), sub un unghi de aproximativ 90 de grade, respectiv 70 de grade, unghiuri măsurate în mod analitic pe planul de situație.

Câte două benzi de circulație pentru fiecare sens cu lățimi de 3,50 m fiecare, separate de o zonă mediană cu lățime de 2.00 m unde este montat parapetul din beton armat de tip H4b.

Pasaj strada Brâdușei: l ungime 26 m; suprafață 550 mp; înălțime liberă intrados 5,50 m.

ungime 26 m; suprafață 550 mp; înălțime liberă intrados 5,50 m. Pasaj strada Orlea: l ungime 26 m; suprafață 550 mp; înălțime liberă intrados 5,00 m.

Instalații electrice, curenți slabi și CCTV

Pentru asigurarea iluminatului necesar pe amplasamentul Lotului 1, au fost prevăzute trei sisteme de iluminat astfel:

Tip 1 – Sistem de iluminat compus din stâlp H = 8 m, Pi = 2 x 120W, cu sistem de telegestiune – 51 buc.

Tip 2 – Sistem de iluminat compus din stâlp H = 8 m, cu braț de 2 m, corp de iluminat 1 x 123 W + braț montat la h = 4 m de 0,5 m, corp de iluminat 1 x 48 W, cu sistem de telegestiune – 77 buc.

Tip 3 – Sistem compus din stâlp H = 2 m, Pi = 4 x 89 W, cu sistem de telegestiune – 1 buc.

Pentru asigurarea iluminatului necesar pe amplasamentul Lotului 2, au fost prevăzute trei sisteme de iluminat astfel:

Tip 1 – Sistem de iluminat compus din stâlp H = 8 m, Pi = 2 x 120 W, cu sistem de telegestiune – 12 buc.

Tip 2 – Sistem de iluminat compus din stâlp H = 8 m, cu braț de 2 m, corp de iluminat 1 x 123 W + braț montat la h = 4 m de 0,5 m, corp de iluminat 1 x 48 W, cu sistem de telegestiune – 4 buc.

Tip 3 – Sistem compus din stâlp H = 9 m, Pi = 4 x 89 W, cu sistem de telegestiune – 1 buc.

Sistem management trafic

Sunt propuse trei intersecții semaforizate, și anume:

Lotul 1 – Intersecția Bd. Republicii cu str. Ion Lăncrănjan, poziția km 0+000 – 0+025

Lotul 1 – Intersecția: cu str. Izvorului, poziția km 1+300 – 1+325.

Lotul 2 – Intersecția: str. Viilor cu Bd. Ferdinand I, poziția km 0+314.50

Instalații edilitare

Potrivit proiectului, pe cele două loturi sunt prevăzute:

Rețea apă: aprox. 1.845 ml (Lotul 1) / 68 ml (Lotul 2)

Rețea canalizare menajeră: aprox. 2.582 ml (Lotul 1)

Rețea canalizare pluvială: aprox. 2.682 ml (Lotul 1) / 1.322 ml (Lotul 2)

Guri de scurgere: 116 buc. (Lotul 1) / 17 buc. (Lotul 2)

Cămine vizitare canalizare menajeră: 45 buc. (Lotul 1)

Cămine vizitare canaliare pluvială: 46 buc. (Lotul 1) / 10 buc. (Lotul 2)

Separatoare de hidrocarburi: 3 buc. (Lotul 1)

Canivou carosabil H = 2 m : 426 ml (Lotul 1) / 248 ml (Lotul 2)

Amenajare peisagistică și dotări

Potrivit proiectului, suprafața totală a spațiului verde amenajat pe Lotul 1 va fi de 13.470.55 mp, iar cea de pe Lotul 2 de 2.724.08 mp. În total, în proiect urmează să fie amenajat un spațiu verde de 16.194,63 mp.

De asemenea, pe Lotul 1 urmează să fie plantați 660 de arbori, iar alți 80 de arbori vor fi plantați pe Lotul 2.

Pe Lotul 1 este prevăzută amplasarea a 59 bănci de șezut și 68 de coșuri de gunoi. Pe Lotul 2 urmează să fie ampasate 23 de bănci de șezut și 24 de coșuri de gunoi.

Conform documentației, pe cele două loturi urmează să fie realizate 12 stații de autobuz, câte 6 pe fiecare lot.

