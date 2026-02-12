Câte puncte gastronomice locale sunt în județul Alba și în ce zone sunt cele mai multe. Oferta culinară crește de la an la an

Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba este în creștere de la un an la altul, transmit reprezentanții DSVSA Alba.

În prezent, sunt înregistrate 34 de astfel de unități, după ce, anul trecut, au fost înființate șase puncte gastronomice locale, dublu față de anul 2024, când au fost înregistrate trei unități.

Primele puncte gastronomice locale din județul Alba au fost înregistrate în anul 2019.

Majoritatea acestora sunt situate în zona Munților Apuseni, în comunele Albac, Arieșeni, Gârda, Roșia Montană, Rimetea, Bucium, Almașu Mare, Poșaga, Ponor, Horea, Vadu Moților, precum și în sate aparținătoare orașelor Câmpeni, Zlatna și Baia de Arieș.

Totodată, puncte gastronomice locale funcționează și în alte zone ale județului, precum Ohaba, Vințu de Jos, Ceru Băcăinți, Galda de Jos și Pianu, dar și la Săsciori și Luncile Prigoanei.

Actele normative care reglementează înființarea și funcționarea punctelor gastronomice locale sunt Legea nr. 412 din 18 decembrie 2023 și Ordinul ANSVSA 111 din 16 decembrie 2008.

Punctul gastronomic local este o unitate de valorificare a producției primare locale, situată într-o localitate rurală, în cadrul căreia se prepară și se servesc produse alimentare, după rețete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 15 persoane simultan.

Produsele alimentare din oferta punctului gastronomic local sunt obținute din materii prime disponibile pe plan local, provenite în principal din producția primară a exploatației proprii sau de la producători, pescari, vânători, culegători și colectori de produse forestiere nelemnoase.

Punctul gastronomic local poate funcționa în incinte existente în locuințe particulare, ferme agricole, amenajări piscicole, stâne, stupine, crame, adăposturi pescărești, fonduri de vânătoare, crescătorii de vânat, complexe de vânătoare, centre de colectare a ciupercilor și fructelor de pădure, centre de colectare a vânatului, ocoale silvice, mănăstiri, precum și în alte construcții și amenajări dintr-o localitate rurală.

Punctul gastronomic local poate fi înființat de persoane fizice sau persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, la direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor de pe raza județului în care își desfășoară activitatea.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba sprijină persoanele care doresc să își deschidă o afacere în domeniul alimentar, inclusiv un punct gastronomic local.

Persoanele interesate pot primi informațiile necesare la Compartimentul Relații cu Publicul.

După depunerea dosarului cu documentația specifică, inspectorii din cadrul DSVSA Alba efectuează o vizită la locul de preparare a alimentelor, în vederea evaluării unității, pentru a verifica respectarea normelor generale aplicabile acestui tip de activitate.

Ce se prepară și se servește în punctele gastronomice locale

Produsele preparate și servite în punctele gastronomice locale sunt realizate din materii prime de origine animală și non-animală, provenite din propria gospodărie sau de la producători înregistrați sanitar-veterinar pentru vânzare directă ori vânzare cu amănuntul.

Prepararea acestora se face, de regulă, după metode tradiționale, utilizate în mod curent în gospodărie, produsele fiind destinate consumului în stare proaspătă, în aceeași zi și la un interval cât mai scurt de timp după gătire.

De asemenea, pot fi utilizate și produse în stare conservată, precum gemuri, dulcețuri, conserve de legume sau preparate de origine animală conservate.

Produsele cu specific zonal pot cuprinde, fără a se limita la:

gustări și antreuri calde sau reci (brânzeturi, preparate din pește – icre, pește marinat sau afumat, rulade, salate de legume etc.);

preparate de felul I (supe, ciorbe, borșuri, preparate din pește, carne sau legume);

preparate de felul II (preparate de bază), respectiv mâncăruri din legume, carne și legume, carne tocată, fripturi servite cu garnituri și salate, preparate din pește, organe comestibile, preparate din carne de pasăre sau de vânat;

preparate de felul III (dulciuri de bucătărie);

preparate artizanale de panificație și patiserie specifice zonei;

preparate culinare cu specific zonal, atestate tradițional, înscrise în scheme de calitate, certificate ecologic, cu indicație geografică, produs montan, marcă de certificare sau marcă colectivă;

băuturi răcoritoare și alcoolice specifice zonei;

siropuri din fructe specifice zonei, precum și legume și fructe proaspete și/sau conservate, înscrise în scheme de calitate.

Condiții generale pentru clădiri și anexe:

Se recomandă ca spațiul să cuprindă cel puțin următoarele categorii de zone:

zone pentru depozitarea materiilor prime și a adaosurilor (cămări, rafturi, dulapuri, frigidere, congelatoare, beciuri etc.);

zone pentru materiale de întreținere și igienizare-dezinfecție (magazii, dulapuri);

zone pentru depozitarea deșeurilor (platforme, pubele);

zone (mese) de pregătire a alimentelor, care pot fi amplasate și în exterior;

zone de gătire;

toalete/grupuri sanitare (se acceptă și grupul sanitar din locuință).

Spațiile destinate preparării și servirii alimentelor din punctele gastronomice locale trebuie:

să nu permită formarea condensului, a igrasiei sau apariția mucegaiului, precum și desprinderea tencuielii, vopselei ori a finisajelor (faianță, gresie), acolo unde este cazul;

să asigure protecția împotriva dăunătorilor;

să permită efectuarea cu ușurință a operațiunilor de curățenie, dezinfecție și deratizare, în mod corect și eficient.

