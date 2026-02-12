Connect with us

România a primit 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE. Pe ce vor fi cheltuiți banii pentru reînarmare

Publicat

acum 59 de secunde

România a primit 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, la care miniștrii europeni ai apărării au dat votul final asupra programelor de reînarmare pentru opt state membre.

România a primit a doua cea mai mare finanțare din Uniunea Europeană, în cadrul Programului SAFE, în valoare de 16,7 miliarde de euro.

Fondurile vor ridica valoarea bugetului României pentru apărare spre 2,7% din PIB în acest an.

Proiecte finanțate prin SAFE

Banii vor ajunge atât în apărare, producție, dezvoltare și achiziții, dar și către obiective precum autostrăzile, care pot fi utilizate atât de armată, cât și de civili.

Nu este clar cum vor profita fabricile de armament și muniție, de aceste finanțări. Guvernul nu a fost suficient de transparent pe acest subiect.

Concret, nu se știe dacă vor fi retehnologizate, dacă vor beneficia de contracte, după cum nu se știe nici care sunt planurile cu ele.

La Cugir, spre exemplu, unde sunt doua fabrici, nemulțumirile sunt uriașe, iar relația dintre conducere și muncitori este, în ultimele zile, tensionată.

Vezi și Tensiune la Cugir: Muncitorii de la fabricile de armament și muniție, nemulțumiți de salarizare și de condițiile de muncă

Proiecte Militare (aprox. 9,6 miliarde EUR):Achiziția a 54 de tancuri Abrams M1A2 SEPv3 și continuarea cu o a doua etapă pentru alte 216 tancuri.

Sisteme de apărare aeriană cu bază la sol, radare de supraveghere, nave de luptă, drone și UAV-uri.
Muniții de diverse calibre.

Infrastructură Conexă (aprox. 4 miliarde EUR): Finanțarea finalizării autostrăzilor „Moldovei” A7 și „Unirii” A8.

Securitate și Interne (1,3 miliarde EUR): Proiecte pentru Ministerul Afacerilor Interne (MAI), inclusiv autospeciale pentru transport personal și capabilități de gestionare a situațiilor de urgență.

Caracteristicile Instrumentului SAFE:

Dobânzi competitive și perioade de grație de 10 ani pentru rambursare, cu termen de cheltuire a fondurilor până la finalul anului 2030.

