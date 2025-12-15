Categoriile de români care vor beneficia de reduceri la transport în 2026. Condiții obligatorii

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care prelungește termenele pentru menținerea facilităților de transport în 2026.

Este vorba despre anumite categorii de persoane, care trebuie să îndeplinească condiții clare pentru a putea beneficia de tarife mai mici.

Așadar, Guvernul prelungește până la 31 decembrie 2026 termenele necesare menținerii facilităților de transport pentru:

veteranii de război, văduvele de război și pensionari, prevăzute de legile speciale (Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare).

Condiții obligatorii

Conform prevederilor celor două acte normative, pentru a beneficia de facilitățile acordate prin lege, veteranilor de război, văduvelor de război și pensionarilor li se eliberează tichete de călătorie gratuite sau taloane speciale de călătorie cu reducere de 50% din costul călătoriei, după caz.

Astfel, pe tot parcursul anului 2026, facilitățile vor fi oferite în continuare pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie.

Având în vedere că aceste facilități de transport nu au fost integrate până în prezent în cardurile de sănătate ale beneficiarilor și nu toate persoanele dețin un astfel de card, iar utilizarea cardului de sănătate va înceta odată cu eliberarea cărții electronice de identitate, ordonanța de urgență prevede menținerea modului actual de acordare a facilităților.

Totodată, măsura asigură continuitatea facilităților de transport pentru beneficiarii legilor speciale și previne întreruperea acordării drepturilor existente.

De asemenea, potrivit Guvernului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a demarat colaborarea cu instituțiile implicate: Casa Națională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Rutieră Română, Compania Națională Imprimeria Națională, operatori de transport feroviar, în vederea identificării unei modalități de verificare electronică a călătoriilor efectuate de beneficiarii de facilități de călătorie, iar în funcție de rezultatul întâlnirilor, în cursul anului 2026 se va propune modificarea corespunzătoare a legislației.

