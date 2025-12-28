Câți bani vor primi lunar administratorii neexecutivi ai UM Cugir. Suma, aprobată în AGA din luna decembrie

Uzina Mecanică din Cugir va plăti administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație cu aproape 15.500 de lei pe lună. Este vorba despre o sumă brută, aprobată în AGA din decembrie.

Documentul, consultat de Alba24, datează din data de 16 decembrie 2025.

Ce spune hotărârea AGA:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Societății Uzina Mecanică Cugir S.A.,

întrunită prin mijloace electronice, statutar, în data de 16.12.2025, în baza adresei de convocare nr. 511319/16.12.2025, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A., doamna Cristina Gabriela DRAGOMIR și a reprezentantului C.N. ROMARM S.A., doamna Iuliana Elena MATEI, după analizarea problemelor puse în discuție conform ordinii de zi, în unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare brute pentru administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A., în conformitate cu prevederile Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care va fi în sumă de 15.462 lei brut/lună pentru fiecare membru neexecutiv al consiliului de administrație, cu încadrarea în limitele BVC aprobat”.

Administratorii neexecutivi ai UM Cugir (Uzina Mecanică Cugir S.A.) sunt numiți de acționari și sunt prezenți în Consiliul de Administrație.

Rolul lor principal este de supraveghere, nu de management operațional zilnic.

Compania de stat este condusă de directorul Mircea Trifan (care este și președintele PSD Cugir), secondat din poziția de director adjunct de Gheorghe Sava (vicepreședinte al PSD Cugir). Cei doi au un contract de mandat pe 4 ani.

De altfel, conducerile celor două fabrici de arme și muniție din Cugir au fost întotdeauna politizate și împărțite între PSD și PNL.

