Câți beneficiari de pensii de serviciu sunt în România: Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost de 11.713 persoane în august 2025, în creştere cu trei persoane, comparativ cu luna anterioară.

Dintre acestea, 7.852 sunt beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) citate de Agerpres.

Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, respectiv 5.697, dintre care 2.563 cu pensie din BASS.

În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu de 25.356 lei, din care 7.498 din BASS şi 22.150 de la bugetul de stat.

Potrivit CNPP, de Legea cotanr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat, în august anul curent, 791 de persoane (692 cu pensie din BASS).

Pensia medie era de 6.978 de lei, din care 3.005 de lei pensie din bugetul de stat.

În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 874 de persoane (654 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.210 de lei (3.540 de lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.348 de pensionari (toţi cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.138 de lei, din care 8.083 lei suportaţi din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 677 de persoane (toţi cu pensie din BASS), media fiind de 10.268 de lei, din care 2.397 de lei cota suportată din bugetul de stat.

