Câți câini cu stăpâni au fost sterilizați gratuit în Alba Iulia, în 2025. Campanie susținută de ONG-ul ”Prietenii lui Azor”

Publicat

acum 9 minute

Peste 170 de câini cu stăpân au fost sterilizați pe raza municipiului Alba Iulia, în anul 2025. Este vorba despre o campanie care a fost promovată de Asociația ”Prietenii lui Azor” alături de Primăria Municipiului Alba Iulia. 

Campania se desfășoară de șase ani, iar anul acesta au fost sterilizați un număr total de 171 de câini cu stăpân. A fost vorba despre o campanie gratuită. 

Aceste campanii le considerăm necesare întrucât înseamnă mai puțini câini abandonați de proprietari pe străzile orașului.

În acest an au fost sterilizați un număr de 171 de câini cu stăpân de pe raza municipiului. Particularitatea campaniei din anul 2025 a fost asigurarea microcipării, respectiv înregistrării și eliberării carnetelor de sănătate aferente câinilor sterilizați.

În cele șase campanii de până acum au fost sterilizați 1375 de câini și rezultatele se văd. În acest moment în adăpostul public sunt cu aproximativ 25% mai puțini câini decât la finalul anilor precedenți semn că cele șase campanii de sterilizare încep să producă efecte”, a transmis viceprimarul Marius Filimon într-un comunicat de presă.

