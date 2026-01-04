Connect with us

Câți localnici din Alba încă nu au curent după ce ninsorile au întrerupt alimentarea. ISU a pus în funcțiune, șapte generatoare

Publicat

acum O oră

La mai bine de 24 de ore de la ninsorile abundente din Alba, duminică, 4 ianuarie, pe raza județului mai sunt 15390 de abonați care nu au curent electric.

Reamintim că în noaptea de vineri spre sâmbătă, numărul utilizatorilor care nu aveau curent electric era de 43.531. Statistica a fost făcută public de reprezentanții ISU Alba, la 8.40.

La acest moment, 36 echipe DEER lucrează pentru a conecta la curent electric locațiile care au fost afectate de ninsori. De asemenea numărul consumatorilor afectați de oprirea pompelor de apă este de aproximativ 180 de consumatori.

Pompierii militari au pus în funcțiune șapte generatoare de mare putere. Două sunt de la ISU Alba, iar alte cinci de la ISU Sibiu, Arad, Mureș, Bihor și Cluj.

Unde au fost puse în funcțiune generatoare

Cele șapte generatoare sunt utilizate astfel:

  • Un generator de 250 KVA (ISU Alba) este pus în funcțiune în localitatea Ciuruleasa;
  • Un generator de 450 KVA (ISU Alba) este pus în funcțiune în localitatea Câmpeni, ieșirea spre Abrud;
  • Un generator de 450 KVA (ISU Sibiu) este pus în funcțiune între localitatățile Ciuruleasa și Abrud;
  • Un generator de 450 KVA (ISU Arad) va fi pus în funcțiune în localitatea Vidra;
  • Un generator de 450 KVA (ISU Mureș) va fi pus în funcțiune în localitatea Avram Iancu;
  •  Un generator de 450 KVA (ISU Bihor) va fi pus în funcțiune în localitatea Horea;
  • Un generator de 450 KVA (ISU Cluj) va fi pus în funcțiune în localitatea Sălciua de Jos;
  • Circulația pe toate drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă.

Pe parcursul nopții s-a intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță pe autostrăzile A1 și A10, drumurile naționale și drumurile județene din județul Alba, fiind utilizate 64 utilaje.

