Connect with us

Actualitate

Câți români nu și-au putut achita la timp cheltuielile curente. Segmentul de vârstă cu cele mai mari probleme financiare

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum 6 secunde

Aproape 15% dintre gospodăriile din România nu au putut achita la timp, în 2024, în cel puțin o situație, unele cheltuieli curente importante.

Este vorba despre cheltuieli cu întreținerea locuinței, rate la împrumuturi, plata utilităților etc..

Motivul este cauza situației financiare nesatisfăcătoare, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Dintre plățile pentru care s-au înregistrat restanțe în cursul anului trecut, cele mai frecvente cazuri (94,9%) au fost cele cu întreținerea locuinței (apa, gazul, căldura, energia electrica etc.), notează Agerpres.

Probleme cu plata ratelor la bănci

”Plata ratelor la bănci reprezintă o prioritate pentru fiecare gospodărie. Cu toate acestea, 9,8% dintre gospodării au menționat că, din cauza situației financiare precare, au înregistrat restanțe la ratele pentru diverse împrumuturi (altele decât împrumuturile pentru achiziționarea locuinței principale).

Ponderea mai mică a acestor restanțe este, în principal, explicabilă prin specificul acestor tipuri de plăți care sancționează mai sever nerespectarea termenelor de plată, precum și prin frecvența redusă a gospodăriilor care au de restituit împrumuturi”, conform rezultatelor unei anchete asupra calității vieții, derulate de INS.

Potrivit sursei citate, în anul 2024, ponderea gospodăriilor cu restanțe a scăzut cu 1,2 puncte procentuale față de anul precedent, iar pe medii de rezidență cu 0,8 puncte procentuale în mediul urban și cu 1,7 puncte procentuale în mediul rural.

Situația în mediul rural

În mediul rural, 16,5% dintre gospodării au specificat că, în cursul anului trecut, a fost cel puțin o situație în care nu au putut achita la timp unele dintre aceste cheltuieli curente importante, mai mult cu trei puncte procentuale față de gospodăriile din mediul urban. Dacă membrii gospodăriilor din mediul urban au întâmpinat mai frecvent restanțe la achitarea cheltuielilor de întreținere a locuinței (93,1% dintre gospodării), în mediul rural ponderea cea mai mare la restanțe s-a menționat tot pentru achitarea cheltuielilor de întreținere a locuinței (96,8% dintre gospodării).

La fel ca și în anul 2023, fenomenul restanțelor în 2024 este mai răspândit în cazul gospodăriilor cu copii dependenți (17,2%), al gospodăriilor formate dintr-un părinte singur cu cel puțin un copil minor în întreținere (28,7%) și al gospodăriilor formate din doi adulți cu trei sau mai mulți copii minori în întreținere (29,4%).

Situația în funcție de ocupații

În funcție de statutul ocupațional al capului gospodăriei se observă că alte categorii de persoane neocupate (elev sau student, casnică și altă persoană inactivă) se regăsesc în situația cea mai dificilă, ponderea gospodăriilor care nu și-au putut plăti la timp sumele datorate fiind de 40,8%, iar dintre acestea 93,3% au înregistrat cel puțin o restanță la plata cheltuielilor de întreținere a locuinței (apa, gazul, căldura, energia electrică etc.).

Aproape un sfert dintre gospodării (24,7%) au afirmat că au suportat cu mare dificultate sau cu dificultate cheltuielile curente ale gospodăriei, iar dacă se iau în considerare și gospodăriile care au declarat că suportă cu oarecare dificultate cheltuielile curente ale gospodăriei (42,6%), peste două treimi din totalul gospodăriilor întâmpină astfel de dificultăți, mai puțin în cazul gospodăriilor din mediul urban (63,5%) și mai mult în cazul gospodăriilor din mediul rural (72,1%).

Segmentul de vârstă

Datele INS mai arată că ponderile cele mai mari ale gospodăriilor care fac față cu mare dificultate sau cu dificultate cheltuielilor curente se regăsesc în cazul celor al căror cap de gospodărie are vârsta de 75 de ani și peste (34,7%), respectiv al celor cu vârstă de 65-74 ani (28,9%) și în cazul gospodăriilor al căror cap de gospodărie sunt din alte categorii de persoane neocupate (52,4%). Raportat la tipul gospodăriei, dificultăți foarte mari sau mari la plata cheltuielilor curente au întâmpinat gospodăriile formate din doi adulți cu trei și mai mulți copii (43,9%).

Pe regiuni de dezvoltare, cea mai mică pondere a gospodăriilor, în care opinia capului gospodăriei, a fost aceea că face față cheltuielilor ‘cu mare dificultate’ sau ‘cu dificultate’, s-a înregistrat în regiunea Nord-Vest (16,5%), iar cea mai mare pondere s-a înregistrat în regiunea Sud-Est (32,9%).

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 6 secunde

Câți români nu și-au putut achita la timp cheltuielile curente. Segmentul de vârstă cu cele mai mari probleme financiare
Evenimentacum O oră

MApN organizează exercițiu în Alba și alte județe, alături de MAI, SRI, STS. Instituțiile își testează capacitatea de reacție
Administrațieacum 2 ore

Agro-Hub în Cetatea Alba Iulia, rute turistice, întreprinderi certificate ecologic. Planurile primăriei pentru ”oraș verde”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Agro-Hub în Cetatea Alba Iulia, rute turistice, întreprinderi certificate ecologic. Planurile primăriei pentru ”oraș verde”
Administrațieacum 9 ore

VIDEO Centru de colectare cu aport voluntar la Alba Iulia. Când vor putea fi duse gratuit deșeuri pe platforma aflată în amenajare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 6 secunde

Câți români nu și-au putut achita la timp cheltuielile curente. Segmentul de vârstă cu cele mai mari probleme financiare
Economieacum 11 ore

VIDEO: S-a deschis Târgul Apulum Agraria la Alba Iulia. Produse tradiționale, legume și fructe de sezon. Care este oferta
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 4 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 5 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 5 ore

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Aiudacum o zi

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

VIDEO: O pată de culoare în cartierul ”Lumea Nouă” din Alba Iulia. Copiii din comunitate au învățat ce înseamnă graffiti
Evenimentacum 3 ore

Marele Premiu „Strugurele de Aur” 2025, câștigat de Vasile Balogh. Este student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum o săptămână

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 2 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

sala clasa liceu examen
Educațieacum 4 ore

Bacalaureat 2026. Probele scrise, între 29 iunie și 3 iulie. CALENDAR oficial al examenului și al sesiunii de simulare
Educațieacum 5 ore

Evaluare Națională 2026. Probele vor începe în 22 iunie. CALENDARUL oficial al examenului. Noutăți pentru elevii de gimnaziu
Mai mult din Educatie