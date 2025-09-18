Câți români sunt posesori de arme letale. Condiții legale și arme confiscate de Poliție

Problema armelor de foc aflate în posesia persoanelor fizice a revenit în atenție, atât în contextul evenimentelor din SUA, cât și al acțiunilor Poliției pentru prevenirea infracțiunilor. În România, peste 100.000 de persoane dețin arme letale. Unele dintre acestea au chiar două.

„La nivel național, sunt 105.755 de deținători de arme, persoane fizice, iar în circuitul civil sunt 192.695 de arme letale și 82.609 de arme neletale”, a precizat Poliția Română pentru Newsweek.

Condițiile pentru deținerea armelor letale în România sunt însă stricte, în funcție de categoria acestora.

Condiții pentru deținerea armelor în România

Arme de foc letale pot deține categorii restrânse de persoane, printre care vânătorii, colecționarii de arme, sportivii de tir, demnitari, magistrați, diplomați, militari, polițiști sau martori incluși în programe de protecție.

Pentru armele din categoria E, neletale, de exemplu cele de tip airsoft, sunt alte condiții.

Pentru a deține armă letală, persoana fizică depune cerere la Poliție, însoțită de act de identitate, certificat medical, certificat de cazier judiciar, aviz psihologic. Este necesară absolvirea unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor. De asemenea, trebuie să prezinte carnetul de membru vânător sau legitimație de sportiv de tir/biatlon, după caz.

Pentru arme neletale din categoria E (arme cu aer comprimat şi cu bilă de cauciuc), se depune tot o cerere la Poliție, alături de certificat medical, certificat cazier judiciar, aviz psihologic.

Pentru fiecare armă din categoria E, este permisă cumpărarea a 100 bucăți muniție.

Acțiuni ale Poliției. Context

În primele cinci luni ale anului 2025, Poliția a confiscat peste 1000 de arme letale, în țară. În Alba, au fost confiscate, în primele șase luni ale anului, 462 de arme (132 letale și 320 neletale). Polițiștii din Alba au mai confiscat 16.015 cartușe.

Vezi VIDEO: Peste 460 de arme, confiscate de polițiștii din Alba în primele șase luni ale anului 2025. Explicațiile conducerii IPJ Alba

Context internațional: În SUA, pe 10 septembrie 2025 , activistul politic conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timp ce se adresa publicului pe campusul Universității Utah Valley (UVU) din Orem, Utah. Tragedia care evidențiat profundele diviziuni politice din America. Suspectul principal este un tânăr de 22 de ani, Tyler James Robinson.

foto: arhivă, rol ilustrativ

