Connect with us

Eveniment

Câți români sunt posesori de arme letale. Condiții legale și arme confiscate de Poliție

Publicat

acum 3 ore

Problema armelor de foc aflate în posesia persoanelor fizice a revenit în atenție, atât în contextul evenimentelor din SUA, cât și al acțiunilor Poliției pentru prevenirea infracțiunilor. În România, peste 100.000 de persoane dețin arme letale. Unele dintre acestea au chiar două.

„La nivel național, sunt 105.755 de deținători de arme, persoane fizice, iar în circuitul civil sunt 192.695 de arme letale și 82.609 de arme neletale”, a precizat Poliția Română pentru Newsweek.

Condițiile pentru deținerea armelor letale în România sunt însă stricte, în funcție de categoria acestora.

Condiții pentru deținerea armelor în România

Arme de foc letale pot deține categorii restrânse de persoane, printre care vânătorii, colecționarii de arme, sportivii de tir, demnitari, magistrați, diplomați, militari, polițiști sau martori incluși în programe de protecție.

Pentru armele din categoria E, neletale, de exemplu cele de tip airsoft, sunt alte condiții.

Pentru a deține armă letală, persoana fizică depune cerere la Poliție, însoțită de act de identitate, certificat medical, certificat de cazier judiciar, aviz psihologic. Este necesară absolvirea unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor. De asemenea, trebuie să prezinte carnetul de membru vânător sau legitimație de sportiv de tir/biatlon, după caz.

Pentru arme neletale din categoria E (arme cu aer comprimat şi cu bilă de cauciuc), se depune tot o cerere la Poliție, alături de certificat medical, certificat cazier judiciar, aviz psihologic.

Pentru fiecare armă din categoria E, este permisă cumpărarea a 100 bucăți muniție.

Acțiuni ale Poliției. Context

În primele cinci luni ale anului 2025, Poliția a confiscat peste 1000 de arme letale, în țară. În Alba, au fost confiscate, în primele șase luni ale anului, 462 de arme (132 letale și 320 neletale). Polițiștii din Alba au mai confiscat 16.015 cartușe.

Vezi VIDEO: Peste 460 de arme, confiscate de polițiștii din Alba în primele șase luni ale anului 2025. Explicațiile conducerii IPJ Alba

Context internațional: În SUA, pe 10 septembrie 2025 , activistul politic conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timp ce se adresa publicului pe campusul Universității Utah Valley (UVU) din Orem, Utah. Tragedia care evidențiat profundele diviziuni politice din America. Suspectul principal este un tânăr de 22 de ani, Tyler James Robinson.

foto: arhivă, rol ilustrativ

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Majorare indirectă a pensiilor
Economieacum 7 minute

O categorie de pensionari trebuie să dovedească de două ori pe an că sunt în viață: Aproape 1700 sunt din Alba
Aiudacum 37 de minute

Bărbat din Aiud cu dosar penal. A furat 2,5 tone de piatră de pe un teren privat, într-un sat din Alba. Cum a procedat
Economieacum O oră

Rabla Auto 2025: a fost stabilită data pentru înscrierile persoanelor fizice în program. Condiții și calendar
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Administrațieacum 17 ore

VIDEO: Restaurarea Porților Cetății Alba Carolina. Care este stadiul lucrărilor de 9 milioane lei la Alba Iulia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Majorare indirectă a pensiilor
Economieacum 7 minute

O categorie de pensionari trebuie să dovedească de două ori pe an că sunt în viață: Aproape 1700 sunt din Alba
Economieacum O oră

Rabla Auto 2025: a fost stabilită data pentru înscrierile persoanelor fizice în program. Condiții și calendar
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

FOTO: Aiud Green Run by DP World. Când sportul, comunitatea și solidaritatea aleargă împreună
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 23 de ore

FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști
Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 3 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 3 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: care va fi cuantumul burselor acordate. Reguli schimbate
Educațieacum 19 ore

Anul universitar începe la Alba Iulia cu un protest al Ligii Studenților. ANOSR anunță proteste masive în toată țara
Mai mult din Educatie