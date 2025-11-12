Cătunul din județul Cluj care mai are doar un locuitor. Doi haiduci din Alba ar fi fost cei care au format satul, în trecut

Ioan Matiş este ultimul locuitor al unui cătun din județul Cluj. Este vorba despre cătunul Videni, un câtun ”ascuns” între piscuri și păduri dese. Un cătun care are o legătură cu județul Alba.

Mai exact în istoria nescrisă a cătunului, doi frați-haiduci din Alba ar fi fost primii care s-ar fi stabilit pe acele petice de pământ. Reporterii cluj24.ro au mers pe urmele istoriei, în cătunul din Cluj care mai numără doar un singur locuitor.

Cătunul Vidreni n-a avut niciodată multe case -doar vreo 14-15-, însă odinioară, acum 40-50 de ani, liniştea grea care se aude astăzi era spartă de mugetul vacilor şi de zgomotul celorlalte animale de pe lângă casele oamenilor, dar mai ales de zbenguiala şi de strigătele zglobii ale celor câteva zeci de copii -către 100 de locuitori în total, care se împleteau cu şuieratul vântului şi cu foşnetul pădurilor dinîmprejur.

Acum e o linişte adâncă printre casele care mai adăpostesc un singur locuitor, Ioan Matiş.

Doar un singur locuitor

Acum, în cătunul Vidreni mai stă permanent un singur om, Ioan Matiş, de 60 de ani. Acolo s-a născut, acolo a copilărit şi acolo îşi duce existenţa, acum singur, de peste 20 de ani, cu unele intermitenţe. „Eu mai locuiesc aici şi, în vârful dealului, o singură familie, formată din două persoane, că fetele s-au dus, s-au căsătorit. Aici stau tot timpul, că aici e casa mea părintească.

Demult erau 15 familii. Sunt în pensie de boală din 2019. Singur de prin 2001, când m-am despărţit de nevastă. Am crescut trei copii fără ea. Fetele mi s-au căsătorit între timp, au plecat de aici şi am rămas cu băiatul, care a plecat şi el apoi, prin 2014”, spune Ioan Matiş.

Doi haiduci din Alba s-ar fi stabilit acolo

Se zice că aici, la noi, pe timpuri, pe vremea haiducilor, ar fi venit doi fraţi, de la Vidra, din judeţul Alba, că nu ştiu ce ar fi făcut ei pe acolo şi i-ar fi alungat. Unul a venit şi aici, după deal, şi-a făcut o colibă de pământ, şi celălalt a mers în cealaltă parte şi s-ar fi instalat acolo. Şi de acolo a provenit denumirea, de la Vidra, Vidreni”, a mai spus Ioan Matiș, citat de cluj24.ro.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News