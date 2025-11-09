Cauciucuri de iarnă: ce prevede legea, când devin obligatorii și ce amenzi riscă șoferii. De ce trebuie să fie marcate cu M și S

Scăderea temperaturilor și apariția zăpezii, poleiului sau gheții marchează începutul sezonului rece și, implicit, perioada în care șoferii trebuie să se asigure că mașinile lor sunt echipate corespunzător. Conform Codului Rutier, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de dată sau de zona țării.

Legea nu impune o dată fixă pentru montarea cauciucurilor de iarnă, ci stabilește clar obligația de a avea mașina echipată corespunzător condițiilor meteo. În momentul în care drumurile sunt acoperite de zăpadă, gheață sau polei, cauciucurile de iarnă (sau all season cu marcaj M+S) devin obligatorii.

Nerespectarea acestei reguli poate aduce amenzi consistente, dar, mai important, poate pune în pericol siguranța ta și a celor din trafic.

Ce spune legea despre cauciucurile de iarnă

Potrivit articolului 102, alineatul 1, punctul 28 din Codul Rutier, este interzisă conducerea unui autovehicul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă. În cazul vehiculelor de marfă (peste 3,5 tone) sau de transport persoane (cu mai mult de 9 locuri), este obligatorie echiparea cu anvelope de iarnă pe roțile axei de tracțiune, sau, alternativ, montarea lanțurilor sau a altor echipamente antiderapante certificate.

Mai exact, legea nu stabilește o dată fixă pentru montarea cauciucurilor de iarnă — ele devin obligatorii ori de câte ori carosabilul este acoperit cu zăpadă, polei sau gheață.

Cum se identifică anvelopele de iarnă

Anvelopele de iarnă pot fi recunoscute ușor prin marcajele inscripționate pe lateral:

M+S, M.S. sau M&S, care provin din termenii englezești Mud (noroi) și Snow (zăpadă);

Opțional, pot avea și simbolul fulgului de zăpadă într-un munte cu trei vârfuri (3PMSF – Three Peak Mountain Snowflake), care certifică performanța în condiții de iarnă.

Ce amenzi riscă șoferii care nu au cauciucuri de iarnă pe mașini

Nerespectarea obligației de a utiliza cauciucuri de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, polei sau gheață se sancționează cu o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 9 și 20 de puncte-amendă.

Având în vedere că un punct-amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie, amenda poate ajunge la peste 3.000 de lei.

În 2025, pentru lipsa anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei se aplică următoarele sancţiuni în România:

Amenda: între 9 şi 20 puncte-amendă (clasa a IV-a de sancţiuni).

Punctul-amendă are valoarea de 202,5 lei (de la 1 ianuarie 2025)

Aşadar, cuantumul amenzii variază între 1.822,5 lei şi 4.050 lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare al vehiculului, iar șoferul primește o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Cauciucurile all season: în ce condiții sunt permise

Anvelopele all season (sau mixte) sunt permise doar dacă poartă inscripția M+S, care atestă că îndeplinesc cerințele minime pentru circulația pe zăpadă. Totuși, performanța acestora în condiții de iarnă severă (temperaturi scăzute, polei, zăpadă bătătorită) este inferioară celor de iarnă dedicate.

Specialiștii recomandă utilizarea anvelopelor all season mai ales pentru șoferii care circulă predominant în oraș sau în zone unde iernile sunt blânde și ninsorile rare. Pentru drumuri montane sau condiții dificile de iarnă, anvelopele de iarnă rămân cea mai sigură alegere.

Valoarea amenzilor rutiere în 2025

În funcție de clasa de sancțiuni, amenda rutieră în 2025 poate avea următoarea valoare:

clasa I (2 – 3 puncte-amendă) = 405 lei – 607,5 lei;

clasa a II-a (4 – 5 puncte-amendă) = 810 lei – 1012,5 lei;

clasa a III-a (6 – 8 puncte-amendă) = 1.215 lei – 1.620 lei;

clasa a IV-a (9 – 20 puncte-amendă) = 1.822,5 lei – 4.050 lei;

Doar pentru persoane juridice – clasa a V-a (21 – 100 puncte-amendă) = 4.252,5 lei – 20.250 lei.

