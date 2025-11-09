Connect with us

Eveniment

Cauciucuri de iarnă: ce prevede legea, când devin obligatorii și ce amenzi riscă șoferii. De ce trebuie să fie marcate cu M și S

Publicat

acum 16 secunde

Scăderea temperaturilor și apariția zăpezii, poleiului sau gheții marchează începutul sezonului rece și, implicit, perioada în care șoferii trebuie să se asigure că mașinile lor sunt echipate corespunzător. Conform Codului Rutier, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de dată sau de zona țării.

Legea nu impune o dată fixă pentru montarea cauciucurilor de iarnă, ci stabilește clar obligația de a avea mașina echipată corespunzător condițiilor meteo. În momentul în care drumurile sunt acoperite de zăpadă, gheață sau polei, cauciucurile de iarnă (sau all season cu marcaj M+S) devin obligatorii.

Nerespectarea acestei reguli poate aduce amenzi consistente, dar, mai important, poate pune în pericol siguranța ta și a celor din trafic.

Ce spune legea despre cauciucurile de iarnă

Potrivit articolului 102, alineatul 1, punctul 28 din Codul Rutier, este interzisă conducerea unui autovehicul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă. În cazul vehiculelor de marfă (peste 3,5 tone) sau de transport persoane (cu mai mult de 9 locuri), este obligatorie echiparea cu anvelope de iarnă pe roțile axei de tracțiune, sau, alternativ, montarea lanțurilor sau a altor echipamente antiderapante certificate.

Mai exact, legea nu stabilește o dată fixă pentru montarea cauciucurilor de iarnă — ele devin obligatorii ori de câte ori carosabilul este acoperit cu zăpadă, polei sau gheață.

Cum se identifică anvelopele de iarnă

Anvelopele de iarnă pot fi recunoscute ușor prin marcajele inscripționate pe lateral:

  • M+S, M.S. sau M&S, care provin din termenii englezești Mud (noroi) și Snow (zăpadă);

Opțional, pot avea și simbolul fulgului de zăpadă într-un munte cu trei vârfuri (3PMSF – Three Peak Mountain Snowflake), care certifică performanța în condiții de iarnă.

Ce amenzi riscă șoferii care nu au cauciucuri de iarnă pe mașini

Nerespectarea obligației de a utiliza cauciucuri de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, polei sau gheață se sancționează cu o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 9 și 20 de puncte-amendă.

Având în vedere că un punct-amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie, amenda poate ajunge la peste 3.000 de lei.

În 2025, pentru lipsa anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei se aplică următoarele sancţiuni în România:

  • Amenda: între 9 şi 20 puncte-amendă (clasa a IV-a de sancţiuni).
  • Punctul-amendă are valoarea de 202,5 lei (de la 1 ianuarie 2025)

Aşadar, cuantumul amenzii variază între 1.822,5 lei şi 4.050 lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare al vehiculului, iar șoferul primește o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Cauciucurile all season: în ce condiții sunt permise

Anvelopele all season (sau mixte) sunt permise doar dacă poartă inscripția M+S, care atestă că îndeplinesc cerințele minime pentru circulația pe zăpadă. Totuși, performanța acestora în condiții de iarnă severă (temperaturi scăzute, polei, zăpadă bătătorită) este inferioară celor de iarnă dedicate.

Specialiștii recomandă utilizarea anvelopelor all season mai ales pentru șoferii care circulă predominant în oraș sau în zone unde iernile sunt blânde și ninsorile rare. Pentru drumuri montane sau condiții dificile de iarnă, anvelopele de iarnă rămân cea mai sigură alegere.

Valoarea amenzilor rutiere în 2025

În funcție de clasa de sancțiuni, amenda rutieră în 2025 poate avea următoarea valoare:

  • clasa I (2 – 3 puncte-amendă) = 405 lei – 607,5 lei;
  • clasa a II-a (4 – 5 puncte-amendă) = 810 lei – 1012,5 lei;
  • clasa a III-a (6 – 8 puncte-amendă) = 1.215 lei – 1.620 lei;
  • clasa a IV-a (9 – 20 puncte-amendă) = 1.822,5 lei – 4.050 lei;
  • Doar pentru persoane juridice – clasa a V-a (21 – 100 puncte-amendă) = 4.252,5 lei – 20.250 lei.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 16 secunde

Cauciucuri de iarnă: ce prevede legea, când devin obligatorii și ce amenzi riscă șoferii. De ce trebuie să fie marcate cu M și S
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 35 de minute

Loto 6/49: A fost câștigat premiul de 9,66 milioane de euro. Este al doilea mare premiu din istoria jocului
horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum O oră

Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie: Previziuni detaliate care acoperă aspectele profesionale, relaționale și personale
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Ce procent din populația României este afectată de sărăcie. INS a publicat datele pe anul trecut
Economieacum 2 zile

Performanță în afaceri: Compania ”Albatros Gold” din Alba Iulia a obținut distincția ”Campion în Business 2025” – Transilvania
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
grindeanu
Evenimentacum 2 zile

Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD la congresul extraordinar al partidului. VIDEO
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum o săptămână

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum O oră

Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie: Previziuni detaliate care acoperă aspectele profesionale, relaționale și personale
Evenimentacum 2 ore

VIDEO Dezbatere la Alba Iulia: Scriitorul Vasile Ernu și istoricul Marius Rotar. Bucătăria românească influențată de trei imperii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Evenimentacum o zi

Drama unui dependent de alcool, descrisă de judecătorii din Sebeș. Prins beat la volan, după ce a plecat dintr-o unitate medicală
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Educațieacum 2 zile

Liceele au acces la program pilot pentru descentralizarea ofertei educaționale și extinderea competențelor elevilor
Mai mult din Educatie