Program Poşta Română în perioada sărbătorilor de iarnă. Când sunt deschise subunitățile poștale din țară

Compania Națională „Poșta Română” a anunțat programul de funcționare al subunităților poștale în perioada sărbătorilor de iarnă 2025–2026.

În conformitate cu prevederile Codului Muncii, prima și a doua zi de Crăciun, respectiv 1 și 2 ianuarie 2026, precum și zilele de 6 și 7 ianuarie sunt declarate zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Programul de lucru al subunităților poștale

24 și 31 decembrie 2025:

în mediul urban, subunitățile poștale vor fi deschise în program de lucru cu publicul între orele 8:00 – 16:00;

în mediul rural, toate subunitățile poștale vor funcționa în program normal.

25 și 26 decembrie 2025: toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise.

1, 2, 6 și 7 ianuarie 2026: toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise.

5 ianuarie 2026: toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor funcționa în program normal.

