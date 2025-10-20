CCR a respins legea lui Bolojan privind pensiile speciale. Modificările pentru magistrați, declarate neconstituționale

Legea scare modifica sistemul de pensii pentru judecători și procurori a fost declarată neconstituțională. Mai exact, cei nouă judecători ai CCR au admis luni, 20 octombrie, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Este vorba despre propunerile legislative propuse de guvernul Bolojan care urmau să modifice sistemul de pensii al magistraților.

Deși guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe 1 septembrie 2025, ÎCCJ a sesizat CCR.

Potrivit hotnews.ro instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a fost ignorată, încă o dată, importanța pensiei de serviciu în economia principiului independenței justiției”.

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost admisă, a anunțat CCR.

Contestația a fost admisă în integralitate, au declarat pentru HotNews surse din Curtea Constituțională.

Votul în CCR a fost de 5/4 pentru admiterea sesizării instanței supreme, au declarat aceleași surse.

Motivele invocate de CCR vizează lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ceea ce ar putea însemna motive extrinseci, adică de formă, ci nu de conținut, mai susțin sursele jurnaliștilor de la hotnews.ro.

