Ce depozite de gaz are România pentru iarnă. Ciclul de injecție al gazelor în depozitele subterane s-a finalizat vineri

acum 42 de secunde

Ce depozite de gaz are România pentru iarnă: Ciclul de injecție al gazelor în depozitele subterane, început la 31 martie, se finalizează oficial vineri, 31 octombrie și marcăm începutul sezonului rece gazier.

De sâmbătă, se pot extrage din gazele stocate, dacă vremea o va impune, scrie Economedia.

Gaze se pot extrage (și s-a extras deja) și înainte de 1 noiembrie, dacă vremea este foarte rece iar producția curentă și importul nu ajung să acopere consumul.

Din datele centralizate ale operatorilor de sisteme de transport și responsabili cu înmagazinarea din Europa, România are stocate circa 3,2 miliarde metri cubi de gaze.

Aceasta înseamnă că are un grad de umplere de 99%.

România este pe locul doi în Europa, ca grad de umplere a depozitelor, după Polonia, care este la 100,5% grad de umplere (o specificitate tehnică permite ca un depozit să fie umplut dincolo de 100%).

Ar mai fi Suedia, la 102%, dar cantitatea stocată a suedezilor este insignifiantă – 90 milioane de metri cubi, întrucât scandinavii practic nu au depozite de gaze.

Cu 99% grad de umplere, adică cu depozitele pline, România este la nivelul cerut de Comisia Europeană pentru țările membre – 99% și nu ar trebui să aibă probleme în aprovizionarea cu gaze, chiar și în condițiile unei ierni grele.

Din depozite se pot scoate până la 25-26 milioane de metri cubi zilnic. În plus, din import se mai pot aduce până la 24 milioane de metri cubi zilnic.

Ce depozite de gaz are România pentru iarnă: De ce facem România stocuri. Context

România, ca toate țările din Uniunea Europeană, este obligată prin reglementări europene (Regulamentul UE 2017/1938, modificat după criza energetică din 2022) să asigure rezerve de gaze naturale pentru sezonul rece.

Motivele:

  • Consumul de gaze crește mult iarna, din cauza încălzirii.
  • Importurile pot fi afectate (de exemplu, din cauza problemelor geopolitice sau a cererii mari în regiune).
  • Stocurile asigură stabilitatea sistemului energetic și mențin prețurile sub control.

Guvernul României, prin Ministerul Energiei și compania Transgaz, stabilește anual o țintă minimă de umplere a depozitelor, de obicei peste 90% până la 1 noiembrie. România reușește de regulă să atingă sau chiar să depășească acest prag.

Gazele se stochează în depozite subterane de înmagazinare, nu în rezervoare la suprafață.

Acestea sunt foste zăcăminte de gaze epuizate, unde gazul este reintrodus sub presiune vara și extras iarna.

Principalele depozite de gaze din România sunt operate de Depogaz Ploiești (filială Romgaz) și Depomureș (asociată cu Engie).

