Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo

Autoritățile din Alba au dispus măsuri pentru primari, în situația în care precipitațiile din următoarea perioadă vor cauza inundații locale. De asemenea, sunt luate în calcul și alte eventuale situații de urgență ce ar putea fi provocate de condițiile meteo - zăpadă, polei, ghețuș.

Prefectul Nicolae Albu a dispus primarilor din județul Alba luarea de urgență a măsurilor care se impun pentru sprijinul populației, pe timpul sezonului de iarnă.

”Având în vedere prognoza hidrometeorologică pentru perioada următoare, în cursul zilei de astăzi (vineri – n.r.), prefectul Nicolae Albu, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, a solicitat primarilor din județul Alba dispunerea și întreprinderea de urgență a măsurilor care se impun în sprijinul populației, pe timpul sezonului de iarnă”, transmite Instituția Prefectului Alba.

Măsuri pentru primari

În calitate de președinți ai comitetelor locale pentru situații de urgență, primarii vor trebui să ia următoarele măsuri:

instituirea permanenței, dacă se impune, la sediul primăriei și transmiterea către Centrul Operațional Județean al ISU Alba a situațiilor de urgență apărute pe raza U.A.T.-ului;

monitorizarea cursurilor de apă în vederea identificării zăpoarelor, creșterii debitelor de apă sau a altor situații (inundații etc.), care vor fi transmise operativ autorităților competente pentru luarea măsurilor ce se impun;

convocarea, după caz, a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, în vederea punerii în aplicare a planurilor de măsuri pentru sezonul de iarnă;

operaționalizarea completă și în timp oportun a serviciilor pentru deszăpezirea drumurilor aflate în administrare, inclusiv cele ale operatorilor economici cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii în acest sens;

verificarea și completarea stocurilor de materiale antiderapante necesare pentru intervenție, în vederea asigurării viabilității drumurilor de interes local;

informarea populației și a operatorilor economici de pe raza unităților administrativ-teritoriale cu privire la obligațiile pe care le au în curățarea aleilor, trotuarelor și a țurțurilor de gheață de pe clădiri, indiferent de proprietar;

Măsuri pentru protejarea populației

actualizarea listelor cu femeile gravide la termen, cu bolnavii dializați și organizarea, la nevoie, sau acordarea de sprijin în vederea transportului preventiv al acestora la unitățile spitalicești, mai ales din zonele cunoscute ca fiind greu accesibile în condiții de iarnă sau posibil să rămână blocate din punct de vedere al accesului auto;

identificarea și/sau verificarea situațiilor persoanelor fără adăpost sau nevoiașe, a persoanelor în vârstă care locuiesc singure sau a persoanelor care locuiesc în spații ce nu asigură un confort termic minim necesar;

identificarea unor mijloace de transport și tractare pentru a acorda ajutor, la nevoie, participanților la trafic imobilizați din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile;

verificarea și pregătirea, la nevoie, a spațiilor de cazare, precum și a cazarmamentului necesar evacuării populației, dacă situația o impune.

Deocamdată nu sunt emise coduri de inundații ce vizează județul Alba. Administrația Națională de Meteorologie a emis însă atenționări de ger, polei, ghețuș, precipitații mixte, ploi sau în unele zone ninsori. AICI, detalii.

